Tras arrasar en Hollywood, Shia LaBeouf hizo historia con una película por el motivo más triste: vender una sola entrada en el Reino Unido

Hasta que decidió tirar su carrera por la borda en vuelto en polémicas interminables, acusaciones de abusos y una relación en absoluto sana con el alcohol, pensar en Shia LaBeouf solía traducirse en hacerlo en éxitos de taquilla. De hecho, se estima que los largometrajes en los que ha tenido roles como protagonista han recaudado más de 4 000 millones de dólares en todo el mundo gracias, entre otras, a franquicias como 'Transformers' o 'Indiana Jones'.

Bajo mínimos

Pero todo lo que sube, por norma general, tiende a bajar, y después de sus trabajos con Lars Von Trier en ambos volúmenes del brillante díptico 'Nymphomaniac' y de su colaboración con David Ayer en la nada desdeñable épica bélica 'Corazones de acero', LaBeouf se entregó plenamente a los placeres del cine independiente y los proyectos suicidas, incluyendo el que nos ocupa.

Este no es otro que 'Man Down', un thriller bélico ambientado en la guerra de Afganistán en el que el actor interpreta a un veterano del conflicto bélico en busca de su mujer y su hijo. La cinta, estrenada en 2015, contó con un reparto en el que figuraban nombres como los de Kate Mara y Gary Oldman, pero ni estos fueron capaces de impedir que hiciese historia por un motivo en absoluto digno de celebración.





Tal como recoge FictionHorizon, 'Man Down', que contó con un presupuesto de tres millones de dólares, fue un auténtico desastre comercial —lo creativo lo discutiremos en otro momento— que se las apañó para recaudar únicamente 167 085 dólares en todo el mundo. Pero lo verdaderamente chocante fue la recepción de la cinta en el Reino Unido, donde su distribución se limitó a una sala en todo el país, vendiendo una sola entrada durante su primera proyección.

De hecho, si acudimos a BoxOfficeMojo podemos ver un desglose del paso por taquilla de 'Man Down', que amasó 147 485 dólares en Emiratos Árabes Unidos, 15 551 en Rusia, 4 040 en Portugal... y 9 dólares en el Reino Unido cortesía del valiente que se adentró en la oscuridad del patio de butacas a ver la película de marras.

Tras el estreno de 'Man Down', Shia LaBeouf fue recuperando poco a poco su carrera, aunque alejado de los grandes blockbusters hollywoodienses. En 2020 protagonizó junto a Vanessa Kirby la fantástica 'Fragmentos de una mujer' y ha colaborado con cineastas de la talla de Abel Ferrara y Francis Ford Coppola en 'Padre Pio' y 'Megalópolis' respectivamente. Las segundas oportunidades, después de todo, existen.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



