Todas las películas de Indiana Jones ordenadas de peor a mejor: de 'En busca del arca perdida' a 'El Dial del Destino'

El estreno de 'Indiana Jones y el Dial del Destino' supone la despedida del personaje por parte de Harrison Ford. El actor ha repetido en multitud de ocasiones que es su última aventura dentro de esta mítica saga, por lo que es el momento ideal para repasar de peor a mejor las cinco películas que dan forma a una de las mejores franquicias de la historia del cine.

Todo arrancó en 1981 con la genial 'En busca del arca perdida' y 42 años después toca cerrar el círculo con 'El Dial del Destino', la primera entrega que no cuenta con Steven Spielberg tras las cámaras. No me olvido de que también existió la serie de televisión 'Las aventuras del joven Indiana Jones' o el aclamado videojuego 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis', pero hoy toca centrarse exclusivamente en sus aventuras para la gran pantalla:

5) 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal' ('Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', 2008)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent

Quizá una de las películas más odiadas de la historia del cine, hasta el punto de que algunos fans de la saga prefieren olvidar por completo su existencia. Yo no soy uno de ellos, pues es evidente que se trata de la menos conseguida de la saga y hay alguna decisión incomprensible -el personaje de John Hurt es lamentable, mucho más que cualquier cosa que pueda decirse de su discutible pero excesivamente odiado tramo final-, pero como película de aventuras es suficientemente entretenida y tiene alguna escena memorable por mucho que Steven Spielberg no se muestre aquí precisamente en plena forma y que visualmente puede que sea algo perezosa.

Crítica de 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal'

4) 'Indiana Jones y el Dial del Destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny', 2023)

Dirección: James Mangold. Reparto: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen

Un loable intento de recuperar la magia que la saha había perdido con 'El Reino de la Calavera de Cristal', casi lográndolo en partes concretas -el arranque y el desenlace-, pero quedándose por debajo en líneas generales. Lo que sí tenemos aquí es una buena aventura de Indiana Jones en la que el personaje de Phoebe Waller-Bridge, su primera compañera de viaje sin ser un interés romántico, es todo un acierto. Fluida en todo momento, es una notable carta de despedida para un personaje absolutamente inolvidable.

Crítica de 'Indiana Jones y el Dial del Destino'

3) 'Indiana Jones y el Templo Maldito' ('Indiana Jones and the Temple of Doom', 1984)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone

Puede sonar raro decir que es la rareza dentro de la saga, pero no deja de ser cierto. Más adulta y oscura, hasta el punto de que hubo que introducir una nueva calificación por edades en Estados Unidos, se ha ido convirtiendo con los años en la favorita de muchos quizá por cómo combina con mantener todos los ingredientes característicos de la saga, sin olvidarnos tampoco de lo querido que sigue siendo el personaje de Tapón. Personalmente siempre me ha parecido que la mezcla no llega ser del todo redonda, pero el talento de todos los implicados hace que se convierta en una molestia menor ante lo bien que se lo pasa uno ante lo que sucede en pantalla.

Crítica de 'Indiana Jones y el templo maldito'

2) 'Indiana Jones y la Última Cruzada' ('Indiana Jones and the Last Crusade', 1989)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Harrison Ford, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, Sean Connery, River Phoenix

Durante décadas fue mi película favorita de la franquicia y también a la que volvía en un mayor número de ocasiones, pero un reciente revisionado le ha hecho bajar una posición. E cierto que su arranque con River Phoenix dando vida a un joven Indiana Jones es genial y también que la película alcanza otro nivel en cuanto Sean Connery, que comparte una química envidiable con Ford, aparece en escena, pero el interés se resiente un poco en la media hora de metraje que hay entre medias. Sigue dándole de sobra para ser un pasatiempo de primera, pero cualquier pequeña imperfección es clave a la hora de hacer este tipo de artículo.

Crítica de 'Indiana Jones y la última cruzada'

1) 'En busca del Arca Perdida' ('Raiders of the Lost Ark', 1981)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott

Un inicio mítico que además también es una película de aventuras prácticamente perfecta. Y es que aquí tenemos una brillante montaña rusa en el que no solamente todas las piezas están en su sitio, pues además se aborda de forma brillante por parte de Steven Spielberg para regalarnos un espectáculo repleto de escenas inolvidables. No me olvido tampoco de la genial interpretación de Harrison Ford, el impecable guion de Lawrence Kasdan -ojalá todas las superproducciones se preocupasen tanto de este punto- o la sublime música de John Williams.

En Espinof | Las 21 mejores películas de aventuras de la historia