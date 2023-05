Indiana Jones: en qué orden ver todas las películas de la saga de aventuras protagonizada por Harrison Ford

El inminente estreno de 'Indiana Jones 5' va a provocar un aumento en el interés hacia la franquicia que Harrison Ford empezó a protagonizar allá por 1981. Es cierto que sigue siendo una de las mejores sagas de la historia del cine, pero eso no quita para que algunos vayan a descubrirla ahora por primera vez y quieran saber cuál es el orden adecuado para verla.

Obviamente, lo más sencillo es seguir el orden en el que fueron llegando a los cines, pero lo cierto es que el orden cronológico de las aventuras de Indiana Jones es diferente al de su estreno. Por ello, en Espinof hemos querido hacer un pequeño repaso a todas las formas en las que uno puede ver esta franquicia:

Orden de estreno

Creada por George Lucas, Indiana Jones se convirtió por méritos propios en uno de los personajes más populares creados durante los años 80. En su momento parecía que todo iba a quedarse en una inolvidable trilogía lanza a lo largo de esa década, pero finalmente acabarán siendo cinco entregas que se estrenaron en el siguiente orden:

'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark', Steven Spielberg, 1981) 'Indiana Jones y el templo maldito' ('Indiana Jones and the Temple of Doom', Steven Spielberg, 1984) 'Indiana Jones y la última cruzada' ('Indiana Jones and the Last Crusade', Steven Spielberg, 1989) 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' ('Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', Steven Spielberg, 2008) 'Indiana Jones y el dial del destino' ('Indiana Jones and the dial of destiny', James Mangold, 2023)

Orden cronológico

Aquí realmente tampoco existe tanta complicación con la excepción de 'Indiana Jones y el templo maldito', que Lucas ideó a modo de precuela para así poder evitar caer en la repetición de que los nazis volvieran a ser los grandes villanos de la función. Y a partir de ahí la película evolucionó hasta lo que acabó llegando a los cines en 1984.

Teniendo eso en cuenta, el orden cronológico de las aventuras de Indiana Jones en la gran pantalla queda de la siguiente manera:

1) 'Indiana Jones y el templo maldito'

La primera aventura en la gran pantalla del personaje interpretado por Indiana Jones siguiendo el orden cronológico transcurre en 1935. Es también la película más oscura de la saga, hasta el punto de que fue uno de los dos títulos clave para que en Estados Unidos se crease una nueva calificación por edad.

Crítica de 'Indiana Jones y el templo maldito'

2) 'En busca del arca perdida'

La presentación en sociedad del personaje ocupa en realidad el segundo puesto en el orden cronológico, ya que la aventura a la que hace frente el personaje interpretado por Harrison Ford está situada en 1936.

Crítica de 'En busca del arca perdida'

3) 'Indiana Jones y la última cruzada'

Avanzamos hasta 1938 para la aventura en la que Indiana tiene que rescatar a su padre Henry, interpretado para la ocasión por Sean Connery. Eso sí, el prólogo se sitúa en 1912 y la versión de 13 años del legendario arqueólogo tiene aquí el rostro de River Phoenix.

Crítica de 'Indiana Jones y la última cruzada'

4) 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'

Indiana Jones está al borde de la jubilación en esta película que transcurre en 1957, en pleno apogeo de la guerra fría, por lo que aquí los nazis ceden su lugar como villanos a los soviéticos. Es la primera y probablemente última aparición de Shia LaBeouf como el hijo del protagonista.

Crítica de 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'

5) 'Indiana Jones y el dial del destino'

Todavía pendiente de estreno, 'El dial del destino' nos lleva hasta 1969, por lo que Indiana Jones contará ya con 70 años en esta película situada en plena carrera espacial.

El bonus para fans

Además de las cinco películas, Lucas también sacó adelante una serie de televisión estrenada en 1992 centrada en los años mozos del personaje y titulada 'Las aventuras del joven Indiana Jones'. Por ello, se sitúa antes que todas las películas, aunque el año cambia en función de qué actor interpreta en ese momento a Indiana Jones, ya que Corey Carrier da vida a su versión de entre 8 y 10 años, mientras que Sean Patrick Flanery a la de entre 16 y 21. La idea era que ambos se repartiesen el protagonismo, pero al final fue Flanery quien acabó liderándola en solitario.

También conviene aclarar que la versión original de los episodios incluía la aparición final en casi todos los episodios de un Indiana Jones con 93 años interpretado por George Hall -por tanto, esas partes transcurrían en 1992-, pero Lucas acabó eliminándolo de un remontaje posterior de la serie a la que también se añadieron escenas nuevas. Eso creó un extraño agujero en el canon de la saga que esperemos 'Indiana Jones y el dial del destino' solucione de alguna forma.

Además, los fans de la saga agradecerán saber que el mismísimo Harrison Ford hizo una aparición especial en el quinto episodio de la segunda temporada, dando vida a Indiana Jones con 50 años -lo cual lo sitúa en 1949-. Ahí podemos ver cómo el actor luce la misma barba que llevaba en 'El fugitivo' y, lógicamente, Lucas sí decidió conservarlo en ese remontaje posterior que menciona antes.

Por último, Indiana Jones también ha aparecido en multitud de novelas, cómics y videojuegos, dentro de los cuales hay uno que brilla con luz propia: 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis'. Considerada por muchos una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos, su historia se sitúa en 1939, por lo que no son pocos los que prefieren verla como la auténtica cuarta entrega de la saga.

