El milagro de Harrison Ford en 'Indiana Jones 5': 13 películas que también rejuvenecieron actores digitalmente con resultados de todo tipo

El lanzamiento del esperadísimo tráiler de 'Indiana Jones 5' ha dado mucho de lo que hablar, pero quizá lo más comentado es ese momento en el que vemos a Harrison Ford rejuvenecido digitalmente para parecer mucho más joven de lo que es actualmente. El propio actor ha destacado que es la primera vez que se cree a alguien con este tipo de retoques, pero lo cierto es que son ya muchos los actores que han pasado por ello.

A continuación vamos a repasar los casos de 13 películas que también rejuvenecieron a algunos de sus actores con la magia del CGI. Hay casos para todos los gustos, desde algunos bastante convincentes hasta otros que rozan lo desastroso, pero claro, igual no todos coincidimos en cuáles están bien y cuáles mal.

Antes de dejaros con ellos os aclaro que he preferido dejar fuera todos los casos de meras recreaciones digitales. Vamos, aquellos que no los rodaron los actores en cuestión, como lo que sucedió con Carrie Fisher en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. Sin más que añadir, vamos con ellas:

Patrick Stewart e Ian McKellen en 'X-Men: La decisión final' ('X-Men: The Last Stand', 2006)

Nada mal para ser la primera película que lo hizo. Es cierto que se nota lo suyo, sobre todo cuando lo ves en movimiento, pero te lo crees más que algunos casos posteriores.

Brad Pitt en 'El curioso caso de Benjamin Button' ('The Curious Case of Benjamin Button', 2008)

Muy meritorio para el momento en el que se hizo. Claro que luego ha sido superado por varias películas, pero todavía se sostiene 14 años después de su estreno.

Jeff Bridges en 'Tron: Legacy' (2010)

Ya daba algo el cante en el momento de su estreno y actualmente resulta hasta un tanto grotesco en algunas escenas.

Michael Douglas en 'Ant-Man' (2015)

Convincente, un primer gran paso para lo que vendría después en Marvel.

Robert Downey Jr. en 'Capitán América: Civil War' ('Captain America: Civil War', 2016)

Un claro paso atrás para Marvel con respecto a 'Ant-Man', ya que la pérdida de expresividad clara. Eso sí, es uno de esos casos que algo mejora en movimiento.

Kurt Russell en 'Guardianes de la Galaxia 2' ('Guardians of the Galaxy Vol. 2', 2017)

Increíble. Hasta ahora seguramente era el caso más convincente, ya que funcionaba muy bien tanto en imágenes estáticas como en movimiento..

Colin Firth en 'Kingsman: El círculo de oro' ('Kingsman: The Golden Circle', 2017)

Hasta el propio actor confesó que no se parecía a él mismo de joven. Y poca excusa tenían para hacerlo tan mal, que es una cuestión de apenas segundos...

Johnny Depp en 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017)

Bastante correcto, te lo puedes llegar a creer si no te fijas demasiado, pero tampoco es memorable.

Will Smith en 'Géminis' ('Gemini Man', 2019)

Bastante flojo, especialmente em movimiento, donde llega a resultar un tanto robótico, como una especie de reproducción sin alma, especialmente en las escenas con una iluminación más fuerte.

Samuel L. Jackson en 'Capitana Marvel' ('Captain Marvel', 2019)

Bastante logrado, hasta el punto de que viendo la película te lo crees casi por completo. No es perfecto, pero sí dejó claro que la tecnología estaba mejorando mucho, porque aquí además pasó a usarse mucho en la película en lugar de ser una cosa más o menos aislada como en otras de Marvel.

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en 'El irlandés' ('The Irishman', 2019)

Logrado pero mejorable. Hay algún momento puntual en el que da el cante, pero eso se debe sobre todo a que puedes rejuvenecer la apariencia del actor, pero no hacer que se mueva como si tuviera 40 o 50 años menos...

Nicolas Cage en 'El insoportable peso de un talento descomunal' ('The Unbearable Weight of Massiva Talent', 2022)

Se queda bastante corto. sí que nos creemos totalmente que sigue siendo Nicolas Cage, pero ni broma vemos al actor con 25-26 años, que es la edad que tenía cuando rodó 'Corazón salvaje'.

Sylvester Stallone en 'Samaritan'

Un caso extraño, ya que en imágenes fijas te lo puedes creer, pero en movimiento luce algo raro, sobre todo sus ojos.