El genial tráiler de 'Indiana Jones 5' anuncia el título de la esperadísima última aventura de Harrison Ford como el mítico arqueólogo

¡Al fin! Lucasfilm acaba de lanzar el esperadísimo tráiler de 'Indiana Jones 5', la última aventura de Harrison Ford como el mítico arqueólogo. Además, el adelanto ha desvelado cuál será finalmente su título: 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

Ya nos había avisado James Mangold ('Logan') que la llegada del tráiler era inminente, y no mentía. Además, todo apunta a que es el mismo adelanto que se presentó hace ya varios meses y que Disney se había resistido entonces a lanzar online.

Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones y Olivier Richters son las principales novedades del reparto. Además, Ford no es el único que regresa, pues también volveremos a ver John Rhys-Davies dando vida una vez más a Sallah.

Ahora queda la duda de si no echaremos en falta a Steven Spielberg tras las cámaras, pero la verdad es que yo tengo confianza en que esta quinta entrega sea al menos mejor que 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal'. Tampoco es tan difícil, y eco que yo no soy uno de sus haters...

La fecha de estreno de 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' es el 30 de junio de 2023.

