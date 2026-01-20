Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas del oeste de Kevin Costner. Un western legendario que lanzó la carrera del actor

La carrera de Kevin Costner incluye todo tipo de películas, pero el cine del oeste ha jugado un papel fundamental en la misma. Desde 'Bailando con lobos' hasta 'Horizon: An American Saga', Costner ha participado en multitud de westerns, pero hay uno que tiene una especial importancia para él, ya que que fue el título que lanzó su carrera cuando era un desconocido y que ahora está a punto de abandonar el catálogo de Netflix: 'Silverado'.

Lo cierto que 'Silverado' no fue la primera vez que Costner trabajó a las órdenes de Lawrence Kasdan, pero la experiencia previa había sido un tanto amarga: todas las escenas que había grabado para 'Reencuentro' fueron eliminadas del montaje final. Un poco a modo de compensación, Kasdan le prometió contar con él en un futuro proyecto que acabó siendo este western estrenado hace ya 41 años.

Un gran western

Costner acompaña aquí al frente del reparto a Kevin Kline, Scott Gleen y Danny Glover en una película que llegaba en un momento en el que el cine del oeste pasaba por horas particularmente bajas. El enorme batacazo de 'La puerta del cielo' pocos años antes había herido de gravedad al género, pero 'Silverado' fue bien en taquilla, lo cual ayudó sin duda a que Costner empezara a despuntar en Hollywood.

El propio Costner comentaba en una entrevista de la época que "Jake es un gran personaje y espero que la gente conecte con él" y que tuvo que entrenar mucho en el manejo de las armas, lo cual hizo que "me salieron grandes ampollas". El esfuerzo que hizo se nota en pantalla, ya que él es una de las virtudes de una película la mar de entretenida.

Obviamente, 'Silverado' no es una película marcada por el sello de Costner, pero su Jake sigue mereciendo un lugar especial dentro de su filmografía. La propia naturaleza del personaje es uno de los elementos en los que Kasdan potencia el componente clásico de una película para nada reñida con la modernidad, donde su trabajo de puesta en escena juega una papel clave.

Es verdad que 'Silverado' se resiente un poco por la necesidad de aligerar notablemente la duración de su primer montaje, ya que Kasdan se vio obligado a eliminar casi 50 minutos de escenas que provocan que la segunda hora tenga ciertos detalles un tanto abruptos. Nada imperdonable, pero sí que se deja notar en el bagaje final.

'Silverado' estará disponible en el catálogo de Netflix en España hasta el 31 de enero de 2026. Luego es posible que nunca vuelva a la plataforma, por lo que si os apetece (volver a) verla, no esperéis mucho.

