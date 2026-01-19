Melissa Leo asegura que alzarse con un Oscar puede ser contraproducente: "Tenía una carrera mucho mejor antes de ganarlo"

Temporada de premios tras temporada de premios, se antoja complicado imaginar a un profesional del medio cinematográfico deseando esquivar galardones y nominaciones por miedo a que estos perjudiquen su carrera en lugar de proyectarla hacia un estrellato que, en el caso de los actores y actrices, podría traducirse en más ofertas de empleo y en roles mucho más interesantes. Pues bien, parece que no es oro todo lo que reluce.

¿Oscar? No, gracias

Durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por The Guardian, Melissa Leo, ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel en 'The Fighter', ha asegurado que alzarse con la preciada estatuilla tuvo un impacto negativo en su vida personal y profesional. Así recordó el momento en que se hizo con el Premio de la Academia.

Uno pierde la cabeza. Había ganado muchos premios prestigiosos por The Fighter esa temporada y estaba sentada en ese teatro gigantesco pensando: "Bueno, desde luego es posible". Kirk Douglas salió a presentar el premio a mejor actriz de reparto, abrió el sobre y dijo mi nombre. Yo estaba encantada de conocerlo —eso era lo único en lo que estaba pensando—.

Leo continuó del siguiente modo, siendo tajante al afirmar que nunca soñó con el Oscar, que nunca lo quiso y que su carrera era mucho mejor antes de obtener susodicha condecoración.

Me giré hacia el público, que en la mayoría de los teatros puedes ver mirando un poco por encima de tu propia línea de visión. En el Dolby Theatre tienes que levantar la barbilla como si fueras a escalar el Everest. Cada actor, director y productor que reconoces te está mirando a la cara. Entonces solté un taco, y todavía me arrepiento de haberlo hecho. Joder, digo tacos todo el tiempo, pero no puedes decir tacos en la televisión en abierto. Menos mal que existe el retardo de 10 segundos, que se introdujo para putos idiotas como yo. Dicho esto, ganar un Oscar no ha sido bueno para mí ni para mi carrera. No lo soñé, nunca lo quise, y tenía una carrera mucho mejor antes de ganarlo.

La actriz confesó que siempre estuvo "contenta de interpretar lo que me ofrecen", pero que después de 'The Fighter' solo recibía ofertas para dar vida a "mujeres mayores y desagradables". Haya más o menos verdad en esto, hay que reconocer que su trayectoria tras su paso por el drama boxístico dirigido por el infame David O. Russell incluye títulos de lo más interesantes y variopintos, comenzando por la 'Red State' de Kevin Smith.

Tras ella, Leo se ha puesto al servicio de cineastas de la talla de Todd Haynes en la miniserie 'Mildred Pierce', de Denis Villeneuve en 'Prisioneros', de Robert Zemeckis en 'El vuelo' de Joseph Kosinski en 'Oblivion', de Adam McKay en 'La gran apuesta' o de Oliver Stone en 'Snowden'. La colección, desde luego, es espectacular.

