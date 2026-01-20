Cómo un youtuber ha conseguido 2.500 salas de cine para proyectar una película de la que nunca has oído hablar

El próximo 30 de enero, un cineasta primerizo estrenará su opera prima para una audiencia repartida en 2.535 salas por todo el mundo. Si no has oído hablar de 'Iron Lung' no sería extraño. Se trata de una película de bajo presupuesto, apenas un puñado de actores semiprofesionales, ambientada en un submarino y basada en un videojuego independiente.

No es precisamente 'Avatar', y aun así, se está dibujando como un megaevento en Estados Unidos que ha capturado la atención de la prensa y la audiencia. Por poner en perspectiva, 'Hamnet', una de las favoritas esta temporada, tuvo muchas menos salas (se estima que 749) y un presupuesto bastante mayor. Sus 2.500 salas se equivalen al estreno en EEUU de una gran apuesta de A24 como 'Marty Supreme', que llegó a 2.800 el pasado día de Navidad.

De Youtube a la gran pantalla

La explicación de toda esta locura tiene un nombre: Markiplier. Youtuber veterano con más de 13 años de carrera en redes y una legión de 38 millones de seguidores, realiza aquí el proyecto de sus sueños. Su carrera ha virado en los últimos tiempos para incluir no solo contenido de videojuegos sino también narrativa, colaborando con Youtube Originals para crear series interactivas.

El proyecto de 'Iron Lung' es otro nivel, y para llevarlo a cabo Markiplier admite que ha necesitado habilidades en los últimos años que "han empequeñecido toda mi carrera en Youtube". No solo ha filmado y producido la película de su propio bolsillo (un presupuesto que no se ha revelado pero que su audiencia especula que podría andar entre el millón y los cuatro millones), sino que tras quedarse descontento con el plan de las distribuidoras, decidió contactar él mismo con los cines e ir ofreciendo la película directamente a las salas.

Los cines no tardaron en ver que ahí había interés. Los dos tráilers publicados en su canal suman 15 millones de visitas, y se reportan sesiones agotadas incluso con semanas de antelación. El estreno supondrá el clímax a un proceso de unos tres años en los que el youtuber ha integrado a su audiencia desde el principio, con vídeos comentando el progreso y mostrando imágenes de detrás de las escenas.

La movilización fan parece una mezcla entre apoyo por el creador, FOMO, y curiosidad genuina. El humor ha ayudado también, con la comunidad tomándose este evento cinematográfico no demasiado en serio. Sus vídeos sobre el tema están llenos de comentarios sobredimensionando el asunto, con algunos mencionando este estreno como algo mejor que el esperado GTA 6, o chascarrillos sobre llevar meses sentado en la sala esperando a que empiece la película. Sea el interés genuino o irónico, la respuesta está siendo abrumadora.

La gran duda es si se traducirá en un éxito financiero que lo justifique todo, pero haber llegado hasta aquí ya supone romper moldes en la industria. Mover ese interés no es fácil ni siquiera teniendo grandes audiencias en redes, y haberse saltado métodos tradicionales de marketing y distribución es un paso con el que muchas otras producciones pequeñas sueñan.

