Hoy en Disney+, Will Smith "ordeña" una tarántula en un fascinante documental de viaje y aventura

Will Smith tiene miedo a las tarántulas. Pero está decidido a que su espíritu aventurero y de superación le ayude a enfrentarse a algunos de sus miedos. Y así lo va demostrando en su último proyecto. Una fascinante serie documental de siete episodios en los que el actor hace honor al título y se recorre el planeta de cabo a rabo.

Producción original de National Geographic y estrenada hace unos días en Disney+, 'De polo a polo' se muestra como un reto personal del propio Will Smith. Nada más arrancar, Smith dedica unos minutos a su mentor, el Dr. Allen Counter, profesor de neurología en Harvard cuya faceta de explorador le llevó por todo el mundo.

De esta manera, el actor arranca una aventura por todo el mundo que, como es habitual, tiene también esa clásica premisa de ser una oportunidad para conocerse mejor a sí mismo y encontrar respuestas a la existencia, a la razón de ser de uno mismo, etc. Todo eso mientras, sí, nos trasladamos por paisajes asombrosos, peligrosos y fascinantes.

Con National Geographic de por medio, este documental entra por los ojos y narrativamente hablando es impecable: la serie te hace consciente de los peligros pero no los ceba, los testimonios son interesantes y enriquecen y los momentos que puedes pensar más inauditos o que puedan llamar la atención se usan como crecimiento personal para Will Smith.

Superar los miedos

En este sentido el ejemplo perfecto es el momento "ordeño de tarántula". No, no es que veamos a Will Smith sacándole leche a una araña. En inglés dicen milk, de ahí que me haya permitido el juego de palabras, para hablar del proceso de extraer el veneno de una tarántula estimulando sus glándulas.

De esta manera, Smith y un equipo de científicos brasileños descienden a las profundidades de una cueva para capturar una tarántula y extraer su veneno para investigar sus propiedades y si puede ser interesante para curar enfermedades. «Esa tarántula estaba tan sorprendida de ser ordeñada como yo de ordeñarla», bromea el actor hablando para TVInsider.

La aracnofobia no es el único miedo al que se enfrenta Will Smith en 'De polo a polo'. Y es que para el actor era fundamental salir de su zona de confort, abrir su mente y enfrentarse a aquello a lo que no se atrevía hasta ahora, tal como declara en National Geographic:

«Ir a esos lugares y hacer esas cosas me abrió la mente y me hizo darme cuenta de que mis problemas son pequeños en comparación a lo que está ocurriendo por todo el mundo. Hay gente a la que les da igual y no quieren saber nada de lo que creo que son las cosas más importantes del mundo. Eso crea una amplitud emocional. Hay diferentes vidas y diferentes personas y no existe eso de estar atrapado. El único sitio en el que de verdad puedes estar atrapado es en tu mente. Y entonces, una vez que tu mente se abre, el mundo se abre. Y cuando el mundo se abre, es magnífico.»

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2026