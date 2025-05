Will Smith como Neo, Carrie Ann-Moss con el tobillo destrozado y un libro de recetas de sushi. La locura de entrar en 'Matrix' con o sin pastilla roja

Peliculones tenemos todos los años, lo que no es tan fácil es encontrarse con uno que suponga un antes y un después en el cine. En el de acción, sí. Pero también en el de ciencia ficción. Y es que, sin duda, hablar de 'Matrix' es hablar de una de las películas más influyentes de las últimas décadas. Pero eso supuso riesgo y mucho caos a la hora de hacerla y sacarla adelante.

Algo que vamos a repasar en la nueva entrega de 'No es como las demás' donde, de la mano de nuestro compañero Fatty Martín, nos adentramos en las peculiaridades de la producción y lo que supuso sacar adelante grandes películas de la historia reciente del cine.

Fallos en Matrix

Y es que del dicho al hecho hay un trecho tal como comprobaron las Wachowski, quienes vertieron en un guion que pasaría tiempo en el libro gran parte de sus obsesiones: el cyberpunk de 'Neuromante' de Gibson, las novelas de Philip K. Dick y 'Ghost in the Shell', entre otras; el cine de kung-fu de Hong Kong, las películas de John Woo, etc.

Una vez aprobado, tocaba todavía mucho trabajo que hacer. Primero el reparto, con Will Smith rechazando el papel y Keanu Reeves encarnando a nuestro Neo. Un elenco icónico (Carrie-Ann Moss, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, etc) que tuvo que entrenar durante meses bajo la tutela de toda una leyenda del cine de acción asiático: Woo-Ping Yuen. Una matada física que llevó incluso a alguna lesión justo antes del rodaje (que Moss se calló) y durante, con las secuelas de tanto esfuerzo pasando factura entre los protagonistas.

Otra cosa en la que no escatimaron y la jugaron presupuestariamente fue con todo lo relacionado tanto en decorados (después de cada toma de pelea había que reconstruirlos) y, por supuesto, unos efectos especiales increíblemente avanzados y pulidos para lo habitual de la época. Sobre todo brilla "el tiempo bala" donde todo se detiene y la cámara envuelve a los protagonistas en lo que los espectadores flipamos preguntándonos cómo narices lo han conseguido.

El cómo lograron hacer ese efecto tiempo bala, cómo fabricaron los icónicos caracteres de código verde (a partir de un libro de sushi) y más curiosidades de la producción son cosas con las que Fatty Martin profundiza en esta nueva entrega de No es como las demás.

