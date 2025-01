"No estoy orgulloso". Will Smith rechazó ser Neo en 'Matrix' para hacer una de las peores películas de su carrera

Es imposible acertar siempre, ya sea por hacer algo y meter la pata hasta el fondo... o por rechazar algo que acaba teniendo un éxito brutal. Eso fue precisamente lo que hizo Will Smith por partida doble a finales de los años 90 cuando dejó pasar la posibilidad de ser Neo en 'Matrix' para protagonizar a cambio una de las peores películas de su carrera: 'Wild Wild West'.

En un inesperado ejercicio de sinceridad, el propio Smith publicó hace unos años un vídeo en el que explicaba todo el proceso que le llevó a tomar esa decisión. Fue después de hacer 'Men in Black', película que estuvo a punto de no hacer por no querer encasillarse, cuando las Wachowski se pusieron en contacto con él:

Sólo habían hecho una película, 'Lazos ardientes'. Vinieron y me hicieron una presentación de 'Matrix'. Resultó que eran unas genios, pero hay una línea muy fina en una presentación entre lo genial y lo que experimenté yo. Esto es lo me dijeron en la presentación:

"Estamos pensando en algo en plan... imagina que estás en una pelea, saltas e imagina que te podrías parar en mitad del salto". Yo les dije que repitieran lo que acababan de decir... "Pero entonces la gente puede ver alrededor de ti en 360 grados mientras saltas, mientras paras el salto. Y vamos a inventar estas cámaras para que la gente vea todo el salto mientras te paras en mitad del mismo"

Así que hice 'Wild Wild West'. No estoy orgulloso de ello.

"Os hice un favor"

Además de volver a disculparse por la aventura que protagonizó junto a Kevin Kline y que él mismo ha calificado como la peor película de su carrera, Smith también recuerda que 'Matrix' no habría sido la misma con él como Neo en lugar de Keanu Reeves:

Keanu estuvo perfecto, y Laurence Fishburne estuvo perfecto. Si la hubiese hecho, como soy negro, Morfeo no habría sido negro, porque entonces estaban pensando en Val Kilmer. Yo iba a ser Neo y él Morfeo. Probablemente me habría cargado 'Matrix', así que en realidad os hice un favor.

Siendo justos, ahora resulta imposible pensar en cualquier otro actor en el papel de Neo que no sea Keanu Reeves, por lo que tampoco va desencaminado cuando dice que nos hizo un favor rechazando la oferta de las Wachowski. Lo de que a cambio hiciera 'Wild Wild West' ya es harina de otro costal, pues además también fue un sonado fracaso comercial.

Por cierto, si no habéis visto aún 'Wild Wild West' y queréis comprobar si su mala fama es merecida, la película de Barry Sonnenfeld se emite esta noche en Neox a partir de las 22:00. Y si preferís recuperarla en streaming, tengo malas noticias, ya que actualmente no está disponible en ninguna plataforma española.

