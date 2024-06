"Creo que, en general, es la mejor que he hecho". Will Smith elige película favorita de su filmografía y confecciona un Top 4 de lo más peculiar

A pesar de haber recibido un Óscar pocos minutos después, el sopapo que encasquetó a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de 2022 sumió a Will Smith en uno de los periodos más oscuros de su carrera. No obstante, el exitoso estreno de la divertidísima 'Bad Boys: Ride or Die', valorado en 104 millones de dólares, ha demostrado que sigue siendo la estrella que, en el fondo, nunca dejó de ser.

El top de Will

Si algo ha marcado la senda del éxito de Smith ha sido su buen ojo a la hora de elegir papeles, y sería comprensible que dentro de una filmografía tan extensa, quedarse con un sólo largometraje sería poco menos que elegir si quieres más "a papá o a mamá". No obstante, durante su paso por Hot Ones, además de achicharrarse la lengua, ha demostrado no tener demasiadas dudas para dar respuesta a la cuestión.

"Creo que la mejor película individual, en general, que he hecho es 'En busca de la felicidad'. Justo detrás está la primera 'Men in Black'. La dirección, la dirección de fotografía y la música...".

Además, Smith escogió las dos películas que más ha disfrutado haciendo y, finalmente, un top 4 que pondría "en una cápsula del tiempo". Sin duda, teniendo bombazos como 'Ali' entre sus trabajos, sorprende su cóctel de títulos.

"Creo que de las películas más divertidas que he hecho están 'Bad Boys' y 'Aladdín', simplemente las más divertidas. Si tuviera que poner cuatro de ellas en una cápsula del tiempo serían 'En busca de la felicidad', la primera 'Men in Black', 'Soy leyenda' y probablemente 'King Richard'.

Pero ojo, porque a pesar de sus elogios a 'Men in Black', el actor estuvo a punto de rechazar el papel de J, teniendo que ser convencido por el mismísimo Steven Spielberg —vía BusinessInsider—.

"Entendía un poco 'Men in Black' pero no quería hacerla. Fue el año siguiente a 'Independence Day', así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas". [Spielberg] Dijo algo muy directo. Dijo: 'Dime por qué no quieres hacer mi película...' Era el productor [de 'Men in Black']. Y puso los puntos suspensivos al final, eran los puntos, puntos, puntos. Si hubiera continuado, habría dicho: 'Idiota, ¿sabes que hice 'Tiburón', verdad? ¿Sabes que hice 'E.T.'?".

