La película de ciencia ficción número 1 de Disney+ en 56 países. Una espectacular aventura de 220 millones de dólares

A veces parece que solamente hacemos caso a los títulos que tienen éxito en Netflix, algo hasta cierto punto inevitable al ser la plataforma de streaming número 1 en el mundo. Sin embargo, hoy toca hacer una parada en Disney+, ya que hay una película de ciencia ficción que ha alcanzado el número 1 en 56 países tras fracasar en cines hace apenas unos meses. Me refiero a 'TRON: Ares'

Realizada con un abultado presupuesto de 220 millones de dólares, Disney sufrió un tremendo fracaso con ella, pues se estima que va a generar pérdidas superiores a los 130 millones de dólares para el estudio. Al menos le queda el consuelo de que en Disney+ está funcionando de maravilla, tal y como reporta Flixpatrol.

Todo apunta a que la saga 'Tron' acaba aquí

Lo cierto es que cuesta entender por qué el estudio invirtió tanto dinero en ella, ya que esta franquicia de ciencia ficción nunca ha funcionado especialmente bien en taquilla. Ya 'Tron: Legacy' fue un movimiento arriesgado, pero esta espectacular aventura encabezada por Jared Leto tenía todas las de perder, y así fue: apenas logró recaudar 142 millones en cines.

Con todo, ni siquiera está claro que fuese el mayor batacazo del estudio el año pasado -ahí tenemos también el fiasco de 'Blancanieves'-, pero lo que sí está claro es que tendría que suceder algo insólito para que 'Tron: Ares' no acabe siendo la última entrega de la saga.

Es cierto que entre 'Tron' y su segunda entrega pasaron 28 años y que en esta ocasión la espera ha sido de "solamente" 15 años, pero es que tampoco se me ocurre a qué podría agarrarse Disney para justificar volver a ella en el futuro. ¿Quizá un remake? Tampoco termino de verlo, la verdad.

Al menos le queda el consuelo de haber sido número 1 de Disney+ en 56 países, porque tampoco las críticas fueron demasiado buenas -un 53% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-. Eso sí, los que fueron a verla en cines sí quedaron satisfechos, por lo que quizá esté sucediendo también lo mismo ahora...

