Filmin, vandalizada. La plataforma sufre un boicot después del estreno de un polémico documental: "Entiendo la sorpresa y la decepción"

La sede de Filmin, la plataforma de streaming sita en Barcelona, ha amanecido con pintadas de odio que rezaban "Colaboracionistas con las represión española". Así lo ha denunciado el cofundador del servicio Jaume Ripoll a través de sus redes sociales. ¿La razón? el estreno (por tiempo limitado) de un documental sobre los altercados tras la sentencia del procés en 2019.

Realizada en 2022, 'Ícaro: la semana en llamas' narraba en poco más de una hora los altercados producidos después de que el Tribunal Supremo condenase a los líderes del independentismo catalán. Las documentalistas Elena G. Cedillo y Susana Alonso contaban los hechos a través de testimonios de diversos agentes y mandos de la UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra.

Se prende la llama en redes sociales

A decir verdad, el documental estrenado hace unos días en la plataforma y por tiempo limitado (se puede ver hasta el 31 de enero), apenas estaba teniendo trascendencia hasta que lo empezaron a ver ciertas voces políticas. Concretamente la exdiputada de Vox Macarena Olona no dudó en alabar el documental, asegurando que debía ser de visionado obligatorio en las academias policiales.

Algo que, como podéis, no tardó en despertar reacciones negativas por doquier. Y, claro, el odio y las protestas también fue dirigido hacia la plataforma, acusada de colaboracionista y de permitir "el blanqueo" hacia lo que sucedió en esos días fatídicos. Ripoll decidió responder a las acusaciones con un comunicado en el que aseguraba que entendía «la sorpresa y la decepción»:

«Somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta», arrancaba Ripoll el texto, asegurando que entienden «el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de 'Ícaro: la semana en llamas'». Por otro lado, recuerda que ellos ni produjeron ni distribuyeron, simplemente programaron el documental y eso «no equivale a suscribir su enfoque.»

«Filmin no censura películas por su orientación ideológica», continúa tajante el texto antes de comentar algunos otros documentales en la plataforma que exploran el debate político y cultural catalán. «El cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico», concluye.

