Terremoto en 'Star Wars'. Kathleen Kennedy ha dejado su puesto como presidenta de la franquicia y le ha pasado el sable láser al único que puede salvarla

En 2012, Kathleen Kennedy fue quien se hizo cargo de 'Star Wars' después de que George Lucas se lo vendiera a Disney. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la saga galáctica: hemos tenido una nueva trilogía, un universo televisivo propio y ha creado su propio canon, dejando de lado el clásico "Universo Extendido" y maquillando el suyo propio. Ahora, la era de Kennedy ha llegado a su fin, para alegría de los que necesitaban ya una renovación a puro sable láser.

En un despacho muy, muy lejano...

Ayer supimos, tal y como leímos en The Hollywood Reporter, que la ejecutiva saldrá de su puesto esta misma semana, y será sustituida por dos co-presidentes: Dave Filoni en la parte creativa y por Lynwen Brennan en la del negocio. Este tipo de dúos son habituales en Disney, así que no hay nada de lo que asustarse. De hecho, la rareza era tener solo a Kennedy como presidenta del imperio galáctico.

La ya ex-presidenta de Lucasfilm no se va muy lejos, porque seguirá siendo productora tanto de 'The Mandalorian & Grogu' como de 'Star Wars: Starfighter', las dos próximas películas de la franquicia. A partir de ahí, y según se dice, buscará su propio camino como productora independiente. "Ha sido un auténtico privilegio pasar más de una década trabajando con el extraordinario talento de Lucasfilm", ha afirmado en una declaración.

Su creatividad y dedicación han sido una inspiración, y estoy profundamente orgullosa de lo que hemos conseguido juntos. Estoy emocionada de seguir desarrollando películas y series con colaboradores de toda la vida y nuevas voces que representan el futuro de la narrativa.

A Filoni, por cierto, ya le conocéis incluso aunque no os suene el nombre: fue elegido personalmente por George Lucas como su sucesor y es el alma tras 'The Mandalorian', 'El libro de Boba Fett', 'Ahsoka', 'The Clone Wars', 'Rebels' o 'La remesa mala', además de estar preparando su propia película de la saga ambientada en la Nueva República (aún sin fecha). A priori parece la persona apropiada para llevar a 'Star Wars' a una nueva era, pero habrá que verlo.

Es innegable que la marca 'Star Wars' ha caído en desgracia después de empachar a sus fans con producciones y producciones que llegaban después de una trilogía que dejó a pocas personas contentas. Filoni viene con ideas para llevar la franquicia a lo que fue antaño, pero no olvidemos que tiene que hacerlo cumpliendo con las expectativas de producción y los números de Disney. Vamos, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y no tiene pinta de que el universo muy, muy lejano se vaya a tomar un necesitado y merecido descanso para darnos un respiro. Más bien todo lo contrario.

