Los parques de Universal se están volviendo imprescindibles para los fans de Nintendo y la nueva expansión lo demuestra

En 2021 jugones de videojuegos de todo el mundo sintieron una envidia terrible de los japoneses cuando vieron llegar el mundo de Mario Bros. al parque nipón de Universal. Algo ha llovido desde entonces. El ambicioso Universal Epic Universe de Orlando también lo recibió el pasado 2025 junto con su expansión de Donkey Kong. Se trataba de una de sus IPs principales, un universo que convivía codo con codo con gigantes culturales como Harry Potter o los monstruos clásicos de Universal.

Volvemos a pasar un poco por lo mismo. En un comunicado oficial Universal ha anunciado la llegada de una "experiencia inmersiva" de Pokémon. La franquicia mediática más exitosa del mundo y también marca Nintendo, llegará próximamente a Universal Studios Japan. El parque se ha vuelto un escenario de pruebas perfecto para la compañía ante un público muy receptivo. Se trata del parque más visitado en toda Asia y el tercero más visitado en todo el mundo. Si bien lo que sea que tengan entre manos llegará primero a Japón, han confirmado una experiencia global que, como poco, invita a pensar que lo veremos también en Epic Universe.

No hay detalles sobre si se integrará en la zona de Super Nintendo World o será independiente, pero la popularidad de la franquicia desde luego justifica su propio espacio. Desde la marca anticipan esto por todo lo alto, hablando de la integración como una que "estimulará los cinco sentidos". Es esperable que veamos una continuación de las ideas puestas en marcha en las otras atracciones nintenderas. Super Nintendo World fue celebrado en su día por su combinación entre tecnología, gamificación y atracciones. La visita al parque no solo es una delicia por la ambientación, sino que oculta minijuegos por el parque alentando la exploración de los visitantes.

No es casualidad que el anuncio coincida con el año en el que Pokémon celebra su 30 aniversario. Tampoco es el único parque que ha tenido la misma idea. En noviembre el parque de atracciones local japonés Yomiuriland anunció su propia expansión basada en la franquicia. Aquella parece más modesta que lo que puede ofrecer Universal, apoyándose principalmente en espacios naturales para ofrecer un "PokeParque".

Pokémon es la última gran franquicia en querer dejar su huella en el mundo de los parques temáticos, y probablemente sea un fuerte impulso para una Universal que quiere mirar de tú a tú a Disneyland. El baile de IPs está siendo cada vez más notorio también en la industria de los parques temáticos, con compañías de todo el mundo tratando de atraer a los fans. Recientemente hemos sabido de la llegada a parque de 'La patrulla canina', 'Naruto', 'Dragon Ball' o 'Bluey'. Netflix, por su parte, parece estar convencida de que el tirón de sus IPs es suficiente para crear un parque temático sin necesidad de que haya atracciones de por medio.

Imágenes: Universal Studios Japan

En Espinof | Cómo el amor de un padre a su hija con necesidades especiales creó un parque de atracciones único en el mundo

En Espinof | Disneyland vuelve a la trilogía original de Star Wars y demuestra que su verdadero público nunca fueron los niños