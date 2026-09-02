Danny Boyle presenta su nuevo thriller para reafirmarse como uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Electrizante tráiler de 'Ink'

A pesar de que su filmografía, y esto le ha pasado hasta a los más grandes de la historia del medio, no ha estado exenta de haber sufrido algún altibajo puntual, no cabe la menor duda de que Danny Boyle es uno de los mejores y más estimulantes cineastas de nuestro tiempo. El tráiler de su nueva película, titulada 'Ink', lejos de sugerir lo contrario, vuelve a reafirmarlo con un par de minutos marca de la casa con una pinta espectacular.

El periodismo británico según Boyle

La cinta, basada en la obra teatral nominada al Tony de un James Graham que ha adaptado su propio trabajo para la gran pantalla, narra un tema tan jugoso como la fundación del infame diario The Sun y su eterna rivalidad con The Times; un escenario que condujo a la edad de oro de los tabloides británicos y, a posteriori, a la era del clickbait online y los disparates "periodísticos" del imperio de Rupert Murdoch.

Para hacernos una idea más clara de lo que narrará el largometraje, nada mejor que un vistazo a su sinopsis oficial:

A finales de la década de 1960, en Gran Bretaña, el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch adquiere el periódico The Sun, que atravesaba dificultades, y se propone cambiar su rumbo editorial y noticioso por completo. Junto al director Larry Lamb, Murdoch reinventa el periódico como un tabloide atrevido y provocador, cambiando el panorama del periodismo británico y sentando las bases de un imperio mediático.

Para la ocasión, el realizador británico se ha rodeado de un reparto de auténtico lujo, encabezado por un Guy Pearce que está viviendo una suerte de segunda y brillante juventud, un Jack O'Connell que continúa labrando su presente como una de las estrellas del momento y una Claire Foy que, a estas alturas, ha demostrado sobradamente ser mucho más que su multipremiada reina Isabel II de 'The Crown'.

Si tienes ganas de echarle el guante a 'Ink' y no da la casualidad de que estás en el Festival de Venecia, donde tendrá su premiere mundial hoy mismo, tocará armarse de paciencia, ya que no llegará a cines españoles hasta el 8 de enero del próximo 2027. Por Boyle, esperaremos con calma.

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