25 años después vuelve a los cines la primera mágica aventura de una de las grandes franquicias del cine de fantasía

No es que hiciera falta una excusa para tener de nuevo en los cines una franquicia que hace reestreno continuo porque triunfa frecuentemente en salas, pero la llegada de un remake televisivo invita a pensar en una clara conexión. Aunque igual es un poco pegarse un tiro en el pie recordarnos la magia de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ (’Harry Potter and the Sorcerer's Stone’).

Una piedra y un destino

El inicio de la fantástica franquicia de hechicería que adapta el fenómeno literario de J.K. Rowling regresa a las salas de cine con la proximidad del 25 aniversario de su estreno. Con Daniel Radcliffe en el papel principal, y Chris Columbus asentando los cimientos como director, la película se puede encontrar también en streaming a través de HBO Max, donde se podrá ver la serie.

Marginado dentro de su propia familia, teniendo que vivir con sus tíos y su primo tras la muerte de sus padres cuando era bebé, Harry Potter de repente descubre que su destino es distinto del que esperaba. El despertar de sus habilidades mágicas llega a tiempo para su inscripción en el secreto y prestigioso colegio de hechicería de Hogwarts, donde descubrirá un mundo mágico lleno de posibilidades así como la verdad de su pasado.

Sin tener que desviarse mucho de los parámetros marcados por los libros de ‘Harry Potter’, que ya parecen tener pura fuerza cinematográfica de por sí, esta aventura juvenil encuentra a un artesano perfecto en la figura de Chris Columbus. Su película más ambiciosa, aunque decida mantener esa manera de sostener el sentido de la maravilla que marcan sus clásicos infantiles.

Resulta más fácil cuando sus colaboradores hacen un diseño de producción tan extraordinario, tienes la textura y ambientación perfectas con la foto de John Seale y la música de John Williams, y pareces haber dado con oro en el casting. Todos los actores se muestran idóneos para lo que estos personajes requieren en este estado de evolución de la historia.

La magia de ‘La piedra filosofal’ está también en que no da por sentada que va a tener 6 películas siguiéndola, aunque ya se estuviera rodando la secuela para su estreno. Hay un esfuerzo por vender este mundo, estos personajes y el puro sentido de la incredulidad. Por eso la película original se erige todavía como una sensacional fantasía, tan artesana como evolucionada en efectos.

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