Ha fallecido Tim Curry, pero siempre lo recordaremos por estas 3 sensacionales obras de culto que puedes ver en streaming

Pocos actores han mostrado un carisma tan soberbio con cada papel que ha obtenido y con cada segundo que ha estado en pantalla. Poco importaba que estuviese cubierto por toneladas de maquillaje, Tim Curry siempre proporcionaba un toque especial a los personajes que tenía entre manos.

El gran intérprete, que ha fallecido a los 80 años, combinaba bien el arte del camaleonismo para dar vida a criaturas como el payaso de **'It (Eso)' con el oficio del actor de carácter, que carga de energía cualquier papel secundario. Curry brilló con luz propia en muchas producciones, pero estas tres son realmente especiales para recordarle como un actor de leyenda y se pueden ver todas en streaming.

‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975)

Dirección: Jim Sharman. Reparto: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn.

Sólo su manera de dar vida al Doctor Frank-N-Furter ha servido para marcar a diferentes generaciones de espectadores al cine. Es su papel inmortal, un astro que brilla con luz propia en lo que ya es una maravillosa comedia musical y terrorífica que contagia fervor y rock and roll a cada segundo.

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‘Legend’ (1985)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry, David Bennent, Alice Playten.

Uno de los grandes hallazgos inmortales de esta película de fantasía de Ridley Scott, que algunos sostenemos que es de sus grandes infravaloradas, está claramente en el diseño demoníaco del villano. Pero Curry, incluso aunque llevar el maquillaje le supusiera una tortura, le terminaba de dar la presencia que lo hace un icono visual.

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‘El juego de la sospecha (Cluedo)’ (’Clue’, 1985)

Dirección: Jonathan Lynn. Reparto: Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Lesley Ann Warren.

Además de transformaciones, Curry tenía un endiablado talento para sostener personajes terrenales aunque también absurdos. Su gran talento cómico sale a relucir en esta adaptación libre del juego del Cluedo, donde se nutre ante todo de toda una tradición de thrillers de misterio y asesinatos que Jonathan Lynn retuerce de manera graciosa.

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