HOY SE HABLA DE
Ha fallecido Tim Curry, pero siempre lo recordaremos por estas 3 sensacionales obras de culto que puedes ver en streaming

Ha fallecido Tim Curry, pero siempre lo recordaremos por estas 3 sensacionales obras de culto que puedes ver en streaming

Uno de los mejores actores de carácter y camaleónicos que siempre ponía un toque especial a las criaturas

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
Tim Curry El Juego De La Sospecha Cluedo
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
pedro-gallego

Pedro Gallego

Editor
twitter
2209 publicaciones de Pedro Gallego

Pocos actores han mostrado un carisma tan soberbio con cada papel que ha obtenido y con cada segundo que ha estado en pantalla. Poco importaba que estuviese cubierto por toneladas de maquillaje, Tim Curry siempre proporcionaba un toque especial a los personajes que tenía entre manos.

El gran intérprete, que ha fallecido a los 80 años, combinaba bien el arte del camaleonismo para dar vida a criaturas como el payaso de **'It (Eso)' con el oficio del actor de carácter, que carga de energía cualquier papel secundario. Curry brilló con luz propia en muchas producciones, pero estas tres son realmente especiales para recordarle como un actor de leyenda y se pueden ver todas en streaming.

‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975)

The Rocky Horror Picture Show 1975 Tim Curry

Dirección: Jim Sharman. Reparto: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn.

Sólo su manera de dar vida al Doctor Frank-N-Furter ha servido para marcar a diferentes generaciones de espectadores al cine. Es su papel inmortal, un astro que brilla con luz propia en lo que ya es una maravillosa comedia musical y terrorífica que contagia fervor y rock and roll a cada segundo.

50 años después, ‘The Rocky Horror Picture Show’ sigue siendo una gran fiesta glam rock inimitable que vale la pena ver una y otra vez
En Espinof
50 años después, ‘The Rocky Horror Picture Show’ sigue siendo una gran fiesta glam rock inimitable que vale la pena ver una y otra vez

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

‘Legend’ (1985)

Legend 1985 Tim Curry

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry, David Bennent, Alice Playten.

Uno de los grandes hallazgos inmortales de esta película de fantasía de Ridley Scott, que algunos sostenemos que es de sus grandes infravaloradas, está claramente en el diseño demoníaco del villano. Pero Curry, incluso aunque llevar el maquillaje le supusiera una tortura, le terminaba de dar la presencia que lo hace un icono visual.

Ver en gratis con anuncios en Rakuten TV | La crítica en Espinof

‘El juego de la sospecha (Cluedo)’ (’Clue’, 1985)

El Juego De La Sospecha 1985 Tim Curry

Dirección: Jonathan Lynn. Reparto: Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Lesley Ann Warren.

Además de transformaciones, Curry tenía un endiablado talento para sostener personajes terrenales aunque también absurdos. Su gran talento cómico sale a relucir en esta adaptación libre del juego del Cluedo, donde se nutre ante todo de toda una tradición de thrillers de misterio y asesinatos que Jonathan Lynn retuerce de manera graciosa.

Qué ver si te gusta 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion': 3 divertidas películas con misteriosos asesinatos que puedes disfrutar en streaming
En Espinof
Qué ver si te gusta 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion': 3 divertidas películas con misteriosos asesinatos que puedes disfrutar en streaming

Ver en Movistar Plus | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios