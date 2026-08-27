Álex de la Iglesia, sobre 'El ser querido': "Me implica personalmente hasta el punto de pensar que se han basado en mi propia vida"

Después de competir por la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, acaba de estrenarse y ha empezado su recorrido en las salas de cine con muy buen pie. El director de 'As bestas', 'El Reino' y 'Antidisturbios' vuelve a la gran pantalla con una historia protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo que explora una relación paterno-filial marcada por años de distancia, las heridas del pasado y un intento de reconciliación.

Y parece que al público le ha convencido, llevándola a ser el mejor estreno de una película dirigida por Sorogoyen, superando incluso a 'As bestas'. También ha sido uno de los mejores comienzos para una película protagonizada por Javier Bardem, pero hay algo todavía mejor: que ha fascinado incluso a los que se dedican al cine.

Álex de la Iglesia se queda sin palabras

'El ser querido' cuenta la historia de Esteban Martínez (Javier Bardem), un prestigioso director de cine cuyo enorme talento convive con un pasado marcado por la violencia y los excesos. Cuando decide contratar para su nueva película a su propia hija, Emilia (Victoria Luengo), una actriz que atraviesa dificultades profesionales, ambos vuelven a encontrarse después de cinco años de distanciamiento. Y lo que en principio podría convertirse en una oportunidad para reconstruir su relación pronto hace aflorar todos los conflictos que habían permanecido enterrados durante ese tiempo.

La película, que dura 2 horas y 15 minutos, llegó a los cines ayer 26 de agosto después de competir por la Palma de Oro en Cannes y se ha convertido rápidamente en una de las películas españolas más esperadas del año. En su primera jornada, 'El ser querido' fue la segunda película más vista en España, solo superada por 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'.

Entre los que ya la han visto se encuentra Álex de la Iglesia, que reconoce que la película de Sorogoyen le ha afectado especialmente. En una publicación de Instagram después del visionado, De la Iglesia escribió: "El ser querido es apabullante. Es tan buena a tantos niveles que me cuesta explicarlo", antes de reconocer hasta qué punto se había sentido identificado con lo que cuenta la película.

"Al margen de que me implique personalmente hasta el punto de pensar que se han basado en mi propia vida, el trabajo de Rodrigo es tan enorme que me obliga a desmerecer todo lo que he visto anteriormente sobre cine sobre cine"

Y el director no se quedó ahí. Después de confesar que ya consideraba a Sorogoyen "uno de los grandes", De la Iglesia aseguró que la nueva película había cambiado incluso su percepción sobre su propia trayectoria. "Después de ver su ultima película solo puedo decir con calma: eres extraordinario. Gracias por ayudarme a entender mi vida".

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