Casi nadie se acuerda del primer papel de Clint Eastwood en un western, ni siquiera el propio director de la película

Resulta complicado imaginar el western como género sin pensar inmediatamente en Clint Eastwood, uno de los grandes rostros del género. Es una figura que terminó trascendiendo el cine para convertirse en todo un icono de la cultura estadounidense y su personaje taciturno, duro y cargado de cinismo definió buena parte del western moderno, especialmente después de su colaboración con Sergio Leone en la trilogía del dólar.

Pero Eastwood no apareció de la nada convertido en estrella. De hecho, durante sus primeros años en Hollywood tuvo que aceptar pequeños papeles secundarios, muchos de ellos sin acreditar, mientras intentaba hacerse un hueco en la industria. Antes de que llegara 'Por un puñado de dólares' en 1964, el actor ya había aparecido en varias películas, incluida 'La venganza de la criatura'. Y entre esos primeros trabajos se encuentra 'El último sol' (1956), una película bastante olvidada en el que Eastwood aparece durante menos de 30 segundos y cuyo propio director ni siquiera recordaba haberle tenido en el rodaje.

El western olvidado de una leyenda

Según cuenta Patrick McGilligan en 'Clint: La vida y la leyenda', Eastwood pasó un solo día en el rodaje de 'El último sol', interpretando a Tom, un peón de un rancho que ni siquiera aparece acreditado en los títulos de crédito. La película se rodó a finales de agosto de 1955, cuando el actor tenía apenas 25 años y todavía estaba intentando ser alguien en Hollywood. De hecho, aquel mismo año había participado en 'La venganza de la criatura', donde interpretó a un asistente de laboratorio y tuvo algunas líneas de diálogo junto a John Agar. Después volvió a compartir escena con Agar, aunque su presencia pasó prácticamente desapercibida.

Tanto es así que Charles F. Haas, director de la película, ni siquiera recordaba que Eastwood hubiera estado allí cuando McGilligan le preguntó por él años después.

"Si interpretó algún papel debió ser mínimo, porque no tengo el más mínimo recuerdo de él en ese contexto".

Y técnicamente tenía razón porque Eastwood apenas aparece durante unos segundos, aunque es curioso comprobar que incluso en una intervención tan diminuta ya empezaban a vislumbrarse algunas de las características que acabarían convirtiéndole en una estrella.

La película estaba protagonizada por John Agar como el sheriff Bill Jorden, encargado de mantener el orden en Gunlock, un pueblo del Oeste del siglo XIX. La historia gira alrededor de Sam Hall (Richard Boone), un hombre condenado a la horca por el asesinato de tres granjeros. El problema es que los poderosos rancheros locales son precisamente quienes quieren que se le perdone la vida, ya que habían contratado a Hall para expulsar a los granjeros de unas tierras que querían utilizar para su ganado. El enfrentamiento entre ambos bandos termina colocando al sheriff en medio de una situación cada vez más violenta.

Y es precisamente en ese contexto cuando aparece Eastwood. Durante menos de 30 segundos, el futuro icono del western se acerca al sheriff Jorden mientras camina por el pueblo y le pregunta: "¿Hoy es el día, no?". Después le explica que se dirige al casino para apostar a que Hall conseguirá salvarse de la horca. El sheriff le recuerda que el juez ha ordenado que la ejecución tenga lugar al atardecer y Eastwood se marcha con una sonrisa irónica. Es una escena muy pequeña, pero tiene algo muy llamativo, porque incluso sin apenas hacer nada, el actor desprende un carisma que nos adelanta al futuro intérprete en el que terminaría convirtiéndose.

Porque 'El último sol' no es precisamente una película que haya pasado a la historia como uno de los grandes westerns de Hollywood. Basada en la novela de Lee Leighton, es un western correcto y bastante convencional, con algunas secuencias de acción destacables, pero también con una historia que sigue muchos de los lugares comunes del género. Para Eastwood, sin embargo, aquel pequeño papel supuso otro paso en una carrera que todavía estaba muy lejos de alcanzar el estrellato.

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