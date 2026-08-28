Después de Spider-Man, Andrew Garfield va a interpretar a otro héroe legendario. Y nadie se lo esperaba

Algunas películas cambian por completo cuando descubrimos un pequeño detalle y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con 'El hombre que desafió al rey' ('The Uprising' en inglés), la nueva película de Paul Greengrass con Andrew Garfield. El director de 'Capitán Phillips' se adentra por primera vez en el cine medieval con una historia ambientada en 1381, cuando los campesinos ingleses se rebelaron contra el rey Ricardo II.

Hasta ahora, la película se había presentado como una recreación de la revuelta campesina, un episodio histórico que nunca había sido llevado al cine de esta manera. Sin embargo, su último material promocional ha añadido un subtítulo en inglés que cambia las expectativas con el mensaje "The Uprising: The Rise of Robin Hood" (algo así como "El nacimiento de Robin Hood").

Una revuelta histórica

'El hombre que desafió al rey' tiene previsto su estreno en cines el 30 de octubre y está protagonizada por Andrew Garfield, Jamie Bell y Stephen Dillane. La película se ambienta durante la Revuelta Campesina de 1381, cuando miles de campesinos ingleses se rebelaron contra el poder de la Corona. Greengrass, acostumbrado a convertir acontecimientos históricos en thrillers de enorme tensión, se adentra así en un periodo completamente nuevo para él. Pero la gran sorpresa ha llegado con el subtítulo "The Rise of Robin Hood", que convierte una historia histórica en una reinterpretación del origen de uno de los héroes más famosos de la tradición inglesa.

La conexión tiene además cierto sentido histórico, aunque conviene recordar que Robin Hood nunca existió como una única figura documentada. El personaje es una amalgama de distintas historias sobre forajidos que fueron evolucionando a través de la tradición oral y acabaron entrando en el imaginario popular durante la Edad Media. Por eso, la película parece plantear una versión en la que los acontecimientos reales que tuvieron lugar en 1381 sirven como punto de partida para construir la leyenda de Robin Hood. Andrew Garfield interpretaría así una nueva versión de un personaje que, aunque probablemente no se llame exactamente así en la película, estaría directamente vinculado con el origen de la leyenda.

Lo más curioso es que todo apunta a que esta idea no es del todo nueva. La película lleva varios años en desarrollo y en sus primeras etapas llegó a titularse 'The Hood', cuando Benedict Cumberbatch estaba vinculado al proyecto como protagonista. Posteriormente pasó a llamarse 'The Rage', durante el periodo en el que Matthew McConaughey estuvo relacionado con la película. El cambio hasta 'The Uprising' parecía haber enterrado cualquier referencia directa a Robin Hood, hasta que este nuevo subtítulo ha vuelto a ponerla sobre la mesa. Ahora la gran pregunta es por qué los responsables han decidido revelar esta conexión cuando se acerca el estreno.

Hay varias posibilidades. Puede ser simplemente una estrategia para llamar la atención de un público más amplio: una película sobre una revuelta campesina inglesa del siglo XIV quizá resulte menos atractiva para el espectador medio que una nueva historia sobre Robin Hood. También podría servir para diferenciarla de la película protagonizada por Hugh Jackman que llegó a los cines en julio. O quizá el subtítulo forme parte de una campaña diseñada para generar curiosidad y conversación justo antes del estreno. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que el movimiento cambia considerablemente la manera en la que podemos interpretar las primeras imágenes y materiales promocionales.

Y, sobre todo, hace que la película resulte todavía más interesante. Greengrass lleva años demostrando que sabe convertir acontecimientos reales en historias de enorme tensión, mientras que Andrew Garfield parece especialmente adecuado para interpretar a un héroe popular de este tipo. La película parte de un episodio histórico real, pero ahora parece dispuesta a jugar también con la frontera entre historia y leyenda para imaginar cómo pudo nacer uno de los personajes más famosos de la cultura británica.

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