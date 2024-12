Andrew Garfield se rebela contra su papel más recordado. "He tenido que trabajar muy duro para que me pregunten menos sobre Spider-man"

Si te nombro a Andrew Garfield podrías pensar en su descorazonador papel de 'Hasta el último hombre', o quizá en la musical 'Tick, tick... Boom!', que le valieron sendas nominaciones al Óscar. Puede que en tu corazón le tengas como uno de los protagonistas de 'La red social', 'Los ojos de Tammy Faye' o 'Silencio', quién sabe. Pero lo más probable es que, aunque tenga una carrera intachable, lo primero que te venga a la cabeza sea un nombre: Spider-man.

El propio Garfield es consciente de que el superhéroe arácnido siempre estará hilado a él, a pesar de que ha hecho todo lo posible por desligarse, como ha afirmado en el festival de cine de Marrakech y recoge Variety: "He tenido que trabajar muy duro para tener a menos gente preguntando cosas sobre 'Spider-man'. Aún sigo trabajando en ello, obviamente. Es un proceso imperfecto".

Estoy agradecido por aquella época porque me permitió, quizá, tener una mayor posibilidad de trabajar con gente como Martin Scorsese justo después. Creo que Marty probablemente pudo hacer un proyecto nacido de la pasión porque un tío que hizo de Spider-man aceptó el papel de un sacerdote jesuita en el Japón de 1600. El hecho de que esa película se hiciera con la ayuda de Spider-man es algo precioso.

Por su parte, Luca Guadagnino, que le ha dirigido en 'After the hunt', ha hablado también sobre Peter Parker, afirmando que es "un superhéroe fascinante": "Recuerdo cuando Sam Raimi dirigió la primera, y yo tenía 28 ó 29, tenía estos sueños porque soy una especie de megalomaniaco, y deseé que me hubieran pedido hacer una. Me hubiera encantado dirigirte en 'Spider-man'". Conociendo a Kevin Feige, ahora mismo está pensando si merece la pena levantar el teléfono y contactar con el director de 'Rivales'. Nunca se sabe.

