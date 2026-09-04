Ridley Scott tiene claro que “solo tres guiones para mis películas me han impactado de inmediato”. Por supuesto, uno es ‘La constelación del perro’

Lleva tiempo sin hacer un éxito de taquilla de verdad, pero no será por falta de voluntad de Ridley Scott a la hora de intentar ofrecer espectáculo cinematográfico y, desde luego, no es por falta de empeño en dar declaraciones que den de qué hablar. Casi resulta más emocionante ver qué va a soltar ante los medios que está promocionando su última película que la película en sí.

El director británico ha vuelto a las pantallas de cine con el drama post-apocalíptico ‘La constelación del perro’ (’The Dog Stars’), y como suele ser habitual ofrece su propia visión de cómo ha sido su carrera, de la que no duda en reivindicar su autoría. Incluso aunque se haya dedicado a menudo a buscar guiones más que a crearlos o desarrollarlos.

Perro viejo no aprende trucos

Hablando con Martina Barone para GQ, Scott contempla cómo en ocasiones seguir su instinto visceral le ha llevado al éxito, sobre todo cuando se ha tratado de ciencia ficción. En este género ha encontrado los únicos “tres guiones en toda mi carrera me han impactado de inmediato”. Dichos guiones son los de ‘Alien, el octavo pasajero’, ‘Marte (The Martian)’ y, por supuesto, el de la película que está promocionando: ‘La constelación del perro’.

Este amor inmediato no quiere decir que no haya que realizar más trabajo posterior. Las reescrituras del guion original de Dan O’Bannon para ‘Alien’ han sido muy documentadas, por ejemplo. Scott también decidió que el guion de ‘La constelación del perro’ necesitaba trabajo, y pidió al guionista Mark L. Smith modificar el tercer acto.

“Necesitaba una perspectiva realista”, así que Smith y Scott introdujeron al personaje de Jacob Elordi en una situación que en el libro no sucede. Es una decisión que se aproxima a lo inspirado, lo cuál lleva a preguntarse por qué no decidieron darle más vueltas al resto del guion para sacar una película al menos apañada.

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