Esta noche en TV, una de las películas bélicas más brutas y violentas de todos los tiempos que todavía es toda una influencia

Hay pocos géneros que giren tanto sobre sí mismo como el cine bélico, y al final unas pocas películas se acaban volviendo referencia sobre cómo abordar el género. Lo impresionante es cómo algunas que apenas nacieron con otra intención salvo entretener se hayan convertido en un pilar, como es el caso de ‘Doce del patíbulo’ (’The Dirty Dozen’).

No hay guerra limpia

Violenta, exageradamente masculina, explosiva y bruta hasta la médula, la película de Robert Aldrich con su camaradería improbable y su toque de hazaña desesperada se ha vuelto una gran influencia, incluyendo en el cine reciente. Lee Marvin, Charles Bronson, Ernest Borgnine y John Cassavettes protagonizan este espectáculo que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:35.

El brillante historial militar del comandante Reisman, donde fue un hombre clave en las contiendas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, está a la par con su carácter rudo y su indisciplina. Motivo por el cuál sus superiores le consideran adecuado para la misión suicida de asaltar una fortaleza nazi, valiéndose para ello de doce presidiarios igualmente carente de escrúpulos.

Una idea tan potente que líneas de cómics enteras se han trazado desde la misma, además de un buen puñado de películas recientes que han sacado de ella la suciedad a la hora de tratar la acción. Otras se quedaron con la potencia de que cualquiera podía ser masacrado en una misión extrema, aunque realmente no fuese tanto el objetivo de ‘Doce del patíbulo’.

La película acaba incidiendo en esa camaradería, más burda e hipermasculina que nunca, que surge en el fragor del combate y, sobre todo, cuando a un grupo de personas se les encarga ser carne de cañón. Sabe el punto correcto donde tomarse a guasa a sí misma con esta idea para poder pasar a terreno menos agradable.

Es lo que la hace todavía rabiosamente entretenida. Un divertimento incorrecto y con dosis de explosiva violencia bien manejada para mantener el entusiasmo durante casi dos horas y media (otra herencia en el cine reciente, la que menos agrada de todas). Con repartazo y eficacia a raudales, es un planazo para cualquier noche.

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