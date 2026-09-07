Nicolas Cage, sobre la cancelación de 'Spider-Noir' después de que la serie se haya embolsado 5 Emmy: "Una temporada es perfecto"

La madrugada del pasado viernes al sábado trascendió la incomprensible noticia de que Amazon MGM Studios había decidido cancelar fulminantemente 'Spider-Noir' pocas horas antes de que la que, sin duda, es una de las mejores series del curso televisivo 2026, se enfrentase a la primera tanda de Premios Emmy posicionada como la producción de Prime Video con más nominaciones del año y como la séptima en el ranking general.

Actitud positiva

Si, para el fandom, conocer que las aventuras de Ben Reilly no continuarían en una segunda temporada, ha sido un auténtico jarro de agua fría, era de esperar que para Nicolas Cage, su actor protagonista, tampoco hubiese sido plato de buen gusto. Para sorpresa de muchos, el intérprete se ha tomado las cosas con mucha filosofía, apostando por pensar aquello de "que me quiten lo bailao".

Así lo ha expresado Cage en un comunicado enviado en exclusiva a Deadline:

Para mí, una temporada es perfecto, habiendo dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de arte pop. Hacia adelante, hacia arriba, hacia el interior.

Anteriormente, la estrella ya manifestó que, sucediese o no la renovación de 'Spider-Noir', "todos logramos lo que nos propusimos y funciona por sí sola". Además, hablando con Deadline durante el lanzamiento de la serie, el de Long Beach aseguró que, tras el primer papel televisivo de su carrera, su futuro profesional continuaría ligado en mayor o menor medida al modelo de mercado del streaming.

Yo ya apoyaba el streaming mucho antes de que estuviera de moda. [Los medios decían]: 'Oh, está haciendo películas directas para streaming', como si fuera algo inaudito, como si fuera una vergüenza. Pero ahora, todo va por ese camino- Sabía que el streaming, en última instancia, mantendría a los actores trabajando y mantendría el trabajo visible.

Finalmente, 'Spider-Noir' con puntuaciones de 92 % y 90 % en RottenTomatoes en crítica y público respectivamente, se ha terminado llevando 5 Emmys de los 11 a los que optaba, incluyendo los de mejor dirección de fotografía, mejor montaje de sonido, mejor diseño de títulos y mejores efectos visuales. Parece que la gente de Amazon no ha tenido demasiado buen ojo seleccionando producciones a las que dar el hachazo.

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