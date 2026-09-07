"Esos trabajos se han ido, nena". Paul Schrader hará su próxima película íntegramente por IA después de echar del proyecto a Antoine Fuqua

Cuando el año pasado Paul Schrader anunció que se había creado una novia por IA y que esta le había dejado, muchos creyeron que era fina ironía del autor de 'Taxi Driver' o 'Toro Salvaje'. Sin embargo, como se ha ido desgranando a lo largo de los meses, no ha sido así: a sus 80 años, el director de 'American Gigoló' y 'Hardcore, un mundo oculto' ha caído en las garras de la IA Generativa hasta el punto de anunciar, con cierta chulería, que su siguiente película se va a hacer sin actores. Para lo que hemos quedado, Paul.

AI Driver

En el Festival de Venecia, donde el director ha presentado 'The basics of philosophy', ha aprovechado, como cuenta The Playlist, para anunciar que rodará tres películas en 2027: el thriller erótico 'Non corpos mentis', con Liam Hemsworth; la película sobre viajes de ayahuasca 'The doors of perception' (de la que ya ha insinuado una "experiencia inmersiva" en los cines) y 'Three guns at dawn', un noir sobre tres hermanos negros que originalmente trabajó con Antoine Fuqua antes de darse cuenta de que, por algún motivo, lo que la película pedía era hacerse totalmente con IA.

La película ya no se titula 'Three guns at dawn', Fuqua ha salido del proyecto y se ha mostrado entusiasmado ante la idea de no tener que volver a trabajar con actores, sino con "prototipos humanos generados por IA". Dicho de otra manera: "Esos trabajos se han ido, nena. Podéis gritar 'Parad la IA' todo lo que queráis, pero no podéis pararla". El mismo argumento que hemos escuchado siempre: es inevitable, no se puede parar, etcétera. Habrá que verlo, porque, de momento, el público general no está tan dispuesto a comerse la papilla de la IA con la facilidad que a algunos directores les gustaría.

Por supuesto, en 'The doors of perception', que se da a la psicodelia, el director también ha dejado la puerta abierta a utilizar toda la IA que pueda en sus viajes de ayahuasca de 15 minutos. Habrá que ver si pasa a la historia como un genio incomprendido o como alguien que intentó colar al público algo que el público no quería ver. Porque, al final, se está dando la extraña paradoja de que las empresas y los fans de la IA se están empeñando en decir que es inevitable e insistir una y otra vez, metiéndola allá donde pueden por la puerta de atrás, mientras gran parte de la gente de a pie, más allá de su uso de ChatGPT o Gemini, la está rechazando de manera activa.

De momento, el público gamer, que podría ser el más abierto a la hora de adoptar la IA generativa, la ha rechazado frontalmente, hundiendo proyectos donde ha sido utilizada sin ningún tipo de miramiento. En el cine y las series es más complicado: aunque películas como 'Dulce sabor a muerte', cuyo uso es descarado y horripilante, han fracasado, está por ver si otras como 'Ink', en la que hemos sabido que Danny Boyle ha metido 30 segundos de animaciones con IA, no dan resultado en taquilla. El tiempo lo dirá. De momento, todo siguen siendo falsas promesas y la cantinela del "es inevitable" y "ya verás dentro de un año" que llevamos escuchando desde hace cuatro años. ¿Conseguirá cambiarlo Paul Schrader?

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