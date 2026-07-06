La primera "actriz" hecha con IA debutará en la película 'Misaligned' mientras la compañía responsable amenaza con su propio universo cinematográfico

Mientras que en el prestigioso festival Annecy se ha abucheado con dureza al cortometraje 'Danse Macabre' de Hisko Hulsing por el uso de inteligencia artificial generativa en su proceso de realización, la compañía Particle 6, fundada por Eline van der Velden, está anunciando a bombo y platillo 'Misaligned': una "producción híbrida" que, según recoge The Hollywood Reporter, se está levantando con "creativos de cine y televisión tradicionales trabajando junto a especialistas en IA".

2026: Ni rastro de coches voladores pero tenemos "actrices de IA"

El largometraje estará protagonizado por Tilly Norwood, la considerada como primera "actriz" de inteligencia artificial que recibió no pocos palos desde varios sectores de la industria hollywoodiense, quien "interpretará" —me v0y a quedar sin comillas a este paso— a Tilly, un ser de IA sin cuerpo real, sin infancia y sin experiencias vividas propias, solo con acceso a las de los demás. La sinopsis del proyecto continúa tal que así:

Las cosas se complican cuando un seductor robot rebelde de la dark web la convence de que baje la guardia y empiece a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propios. Cuanto más aterradoramente humana se vuelve, más famosa se hace y, lo que es más significativo, Tilly empieza a sentir vergüenza porque su propia existencia se ha construido a partir de toda la humanidad.

Van der Velden, por su parte, ha defendido del siguiente modo la integración de la IA en el medio audiovisual, vendiendo el discurso de que las habilidades humanas son esenciales para llevar a buen puerto cualquier obra que implique el uso de esta tecnología.

Nuestro trabajo este año ha demostrado algo que ya sospechábamos desde el principio. La IA puede contribuir a la realización de películas narrativas de alta calidad, pero solo con una aportación sustancial de destreza, habilidad, criterio y tiempo humanos. Eso no es una limitación de la tecnología. Esa es precisamente la clave. Los cineastas que triunfen en la próxima década serán aquellos que aporten décadas de instinto narrativo a estas nuevas herramientas, y Misaligned es donde ponemos eso en práctica a escala de largometraje.

El año pasado, la mandamás de Particle 6 habló largo y tendido con THR sobre la creación del conocido como "Tilly-verso" —centrado, por supuesto, en la susodicha Norwood—, dejando caer que 2026 sería el año del avatar y que, en un futuro no muy lejano, los actores de primer nivel actuales querrán tener "gemelos digitales" para formar parte de lo que etiqueta como el "género de la IA".

Seguiremos queriendo ver a Scarlett Johansson y a Ryan Reynolds. Seguiremos queriendo ver a actores de cualquier nivel. En lugar de que los actores generados por IA aparezcan en películas y series reales, creo que lo que podría pasar es que haya actores reales que quieran participar en el género de la IA. Podríamos crear gemelos digitales de ellos, para que también puedan formar parte del género de la IA y ganar dinero por participar en un género diferente.

La ejecutiva, además, comparó a los personajes generados con IA con los creados por un equipo de animadores y diseñadores en producciones como 'Frozen'.

Me encanta el arte, pero quiero preparar a la gente para que entienda que creo que la tecnología llegará a ese punto con una buena dirección. Y lo hemos conseguido. Se puede dirigir a estos personajes generados por ordenador de una determinada manera, igual que, en la animación, se puede dirigir a Elsa [en Frozen].

El chiste, desde luego, se explica solo.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026