Noah Wyle no pudo actuar en una de las mejores películas de Steven Spielberg por culpa de 'Urgencias'. "Casi me alegro de no haberlo hecho"

Prácticamente todo en esta vida, como una moneda, tiene una doble cara con aspectos positivos y otros no, no diremos negativos, pero no tan positivos. Por supuesto, protagonizar durante 11 años una de las series médicas más célebres de la historia de la televisión no es una excepción a esta norma, y el caso de Noah Wyle, que actualmente está arrasando con su, casualmente show médico 'The Pitt', lo ilustra a la perfección.

El precio de la fama televisiva

En 1994, Wyle se subió al barco de la extraordinaria 'Urgencias' de Michael Chrichton, en la que permaneció durante 254 de sus 331 episodios hasta el año 2005. En ese lapso de tiempo, a Wyle le dio tiempo a hacerse un hueco en la industria que parece estar siendo recompensado actualmente con su doble Emmy en la pasada temporada de premios y, al mismo tiempo, a tener que dejar pasar varias oportunidades de trabajar en largometrajes de gran prestigio.

Durante su reciente aparición en el podcast Still Here Hollywood, el actor, director, productor y guionista —casi nada— ha desvelado que su apretada agenda con 'Urgencias' le impidió trabajar con su antiguo compañero frente a las cámaras George Clooney y con Steven Spielberg en dos títulos para enmarcar.

Sí, muchísimas. Pasa todo el tiempo. De hecho, hablamos de un par de ellas. En Buenas noches y buena suerte George [Clooney] me ofreció un papel. No pude dejar Urgencias para hacerlo. Me ofrecieron el papel del soldado Ryan en Salvar al soldado Ryan; tampoco pude dejar Urgencias para hacerlo.

No obstante, el bueno de Noah ha confesado que no se arrepiente de haber perdido dos oportunidades... que en realidad fueron tres, porque en 'Salvar al soldado Ryan', además del personaje titular, también se le ofreció el papel de Upham, que terminó cayendo en manos de Jeremy Davies.

Casi me alegro de no haberlos hecho, porque, ya sabes, esos chicos dieron vida a esos papeles. Matt Damon era el soldado Ryan. Había dos. Me ofrecieron el papel de Upham, que fue para Jeremy Davies, y él estuvo tan fenomenal que no podía imaginarme haciendo nada ni remotamente parecido a lo que él hizo.

Sea como fuere, Noah Wyle está viviendo el que, probablemente, sea el momento dulce de su carrera gracias a 'The Pitt' y a su Dr. Michael Robinavitch. Desde luego, se desenvuelve que da gusto entre quirófanos y salas de espera.

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