Kevin Spacey reaparece y critica duramente a Netflix por enterrar "una de las mejores películas que he hecho"

Kevin Spacey llegó a ser uno de los actores más respetados de Hollywood, teniendo además dos Óscar por sus inolvidables trabajos en 'Sospechosos habituales' y 'American Beauty'. Sin embargo, todo cambió para siempre cuando recibió múltiples acusaciones por abusos sexuales en 2017 y su carrera sigue sin recuperarse desde entonces.

Una de las muchas consecuencias que tuvieron esas acusaciones fue que Netflix decidió cancelar el estreno de la película biográfica sobre Gore Vidal que Spacey había protagonizado con financiación de la plataforma. La película quedó así en el limbo, pues la compañía de streaming decidió asumir pérdidas y guardarla en un cajón.

"Espero que Netflix reflexione sobre esto"

Ahora el actor ha reaparecido para dar una entrevista a Bill Maher, donde ha reivindicado dicha cinta como una de sus mejores películas, lamentándose de la actitud de Netflix de obviar su existencia: "La he visto, está acabada y lista. Y es una vergüenza que la hayan descartado, porque creo que el director, el guionista y Michael Stuhlberg, que interpreta al amante de Gore Vidal, ganarían un Óscar sus trabajos".

El protagonista de 'House of Cards' continúa destacando que "y los otros actores y el equipo también están siendo castigados y no debería ser así. Espero que Netflix reflexione sobre esto, porque es una película increíble y creo que es una de las mejores películas que he hecho".

Por último, Spacey apunta que "son dueños de la película y dicen que no quieren estrenarla, así que yo diría que nos la den y nosotros haremos que se estrene. ¡Que se la den a Paramount!". Es entonces cuando Maher bromea con que "no podemos tener a gente viendo películas de personas malas".

Desde Netflix no han querido saber nada al respecto, por lo que este biopic de Gore Vidal dirigido por Michael Hoffman va a seguir enterrado en lo más profundo de alguna caja fuerte de la compañía.

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