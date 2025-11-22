"Todo habrá terminado si llaman Tarantino o Scorsese". Kevin Spacey asegura que no tiene casa y ve claro el modo de arreglar su carrera

Llevábamos una buena temporada sin hablar por estos lares de la faceta extraprofesional de Kevin Spacey porque, como decían en 'Los Simpson', "a los monstruos no mirar". No obstante, su última entrevista con The Telegraph está haciendo el suficiente ruido como para que dediquemos un pequeño espacio al actor, cuya carrera descarriló por completo en torno a 2017, cuando recibió las primeras acusaciones por presuntas agresiones sexuales y comportamiento inapropiado.

Más John Doe que nunca

Hace cosa de un año, durante su participación en 'Piers Morgan Uncensored', el intérprete aseguró que los honorarios legales por las denuncias y la falta de trabajo le habían sumido en una deuda económica, según explicó, millonaria, que le impedía poder "pagar las facturas que debe" y que dejó su casa en Baltimore a punto del embargo.

Ahora, Spacey ha explicado del siguiente modo su situación actual, que incluye una vida nómada.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy donde haya trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar… Los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. Me ha entrado muy poco dinero y ha salido todo”.

Ahora bien, en lo que respecta a su futuro interpretativo, la estrella de 'House of Cards' —serie de la que le despidieron en el mencionado 2017 por un supuesto caso de comportamiento sexual inapropiado durante el rodaje— se muestra optimista:

“Estamos en contacto con algunas personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar. Y eso ocurrirá cuando llegue el momento adecuado. Pero también diré que creo que la industria parece estar esperando a que alguien le dé permiso —alguien que tenga un enorme respeto y autoridad. Así que, mi sensación es que si mañana Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman [a mi mánager, Evan Lowenstein], todo habrá terminado. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando alguien con ese nivel de talento descuelgue el teléfono”.

Dentro de la industria, Kevin Spacey tiene tantas voces a su favor —incluyendo las de Sharon Stone o Liam Neeson— como en contra, siendo una de las últimas en alzar la voz en su contra Guy Pierce, que afirmó que "tenía miedo" y que el comportamiento de su compañero de reparto en 'L.A. Confidential' fue el de "un hombre bastante agresivo".

