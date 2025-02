"Tenía miedo, es un hombre bastante agresivo". Guy Pearce habla del acoso de Kevin Spacey, y éste le responde agriamente

Aunque Kevin Spacey ha vuelto al cine, lo cierto es que sus papeles en películas tan intrascendentes como 'Peter Five Eight' o 'The Contract' no le han valido precisamente el respeto y el aplauso popular de nuevo. De hecho, es probable que después de sus acusaciones de abuso sexual (en cuyo juicio salió inocente, no sin dejar tras de sí una pátina de duda) no vuelva a trabajar en películas grandes jamás. No porque la industria no perdone, sino porque el público general no parece echarle de menos.

La industria de Hollywood está dividida al respecto de Spacey: unos creen que si ha salido inocente debería poder seguir trabajando sin problemas y otros que aún no está todo dicho y que su presencia sigue siendo molesta en los rodajes. Uno de estos últimos es Guy Pearce, nominado al Óscar este año por 'The brutalist' y que en 1997, a sus 30 años, compartió plató con Spacey en 'L.A. Confidential'.

La cosa es que, según lo que Pearce ha declarado en el podcast Awards Chatter y que amplía sus declaraciones anteriores al respecto, el nominado al Óscar no guarda precisamente un buen recuerdo de su experiencia con Spacey.

"Cuando le paré los pies en el set, pensaba: 'Ah, no es nada'. Lo hice durante cinco meses y tenía miedo de Kevin porque es un hombre bastante agresivo. Es extremadamente encantador y brillante en lo que hace, muy impresionante. Pero yo era joven e impresionable, y me escogió, no tengo dudas."

De hecho, recuerda que le dijo a su mujer, Kate, que "los únicos días donde me sentía a salvo eran aquellos en los que Simon Baker estaba en el rodaje: me rechazaba y se centraba en él, porque era diez veces más guapo que yo". Con todo, es consciente de que no debería usar ciertas palabras: "Aunque probablemente fuera una víctima de alguna manera, no fui la víctima de un depredador sexual a los niveles que otras personas lo han sido".

Guy Pearce afirma que, cuando leyó los titulares de las acusaciones contra Kevin Spacey, no pudo evitar venirse abajo: "Estaba en Londres trabajando en algo, y cuando me enteré me rompí, lloré, y no pude parar. Creo que me di cuenta del impacto que había tenido y de cómo lo había ignorado y archivado, bloqueado o lo que fuera. Me despertó de manera increíble". Y, aunque en un principio eligió no hablar del tema, hoy en día prefiere hacerlo abiertamente: "Intento ser más honesto al respecto y llamarlo por lo que es".

Spacey, por su parte, ha respondido desde su cuenta de Twitter con un vídeo que ha encapsulado en una frase: "Madura, Guy Pearce. No eres una víctima". En él, afirma que Pearce voló un año después de 'L.A. Confidential' para verle y pasar tiempo juntos en el rodaje de 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', dando por hecho que hubo una amistad entre ambos y que estas acusaciones son simple revanchismo para coger la ola del Me Too.

"¿Por qué has tardado tanto? ¿Tu caballo se quedó sin gasolina? Si quieres hablar estoy encantado de hacerlo, en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos hacerlo aquí, en directo en X", afirma el actor como respuesta. Y así, un nuevo culebrón de Hollywood acaba de empezar.

