Kevin Spacey quiso eliminar su nombre de los títulos de crédito de 'Seven'. Fue la mejor decisión posible

Vivimos tiempos oscuros en los que, prácticamente, ya no hay cabida para la sorpresa en la industria cinematográfica. Dejando el panorama independiente a un lado, hablar de los estrenos mediáticos de turno implica hacerlo de campañas promocionales que sirven en bandeja de plata —o más bien de latón— la mayor cantidad posible de detalles sobre tramas, conexiones con otros títulos de franquicias o repartos estelares.

La omisión

Pero hace una buena temporada la cosa era muy diferente, y un estudio como New Line Cinema fue lo suficientemente valiente como para aceptar la propuesta que uno de los grandes intérpretes del momento puso sobre la mesa a la hora de promocionar uno de los bombazos del curso cinematográfico. Fue hace casi tres décadas, el actor en cuestión se llama Kevin Spacey, y el largometraje no es otro que 'Seven'.

En un ya lejano 1995, el intérprete, consciente del impacto de la aparición de su personaje en pantalla en el thriller de David Fincher y de cómo esta conduce a uno de los terceros actos más memorables del género, tuvo la brillante idea de omitir su nombre en la promoción y en los créditos iniciales de la cinta —tremenda la secuencia diseñada por Kyle Cooper— para ocultar la apariencia del pérfido John Doe hasta el último momento.

Como compensación, los productores decidieron acreditar a Spacey dos veces al final del filme; una nada más terminar y la segunda en el rulo de créditos —que, por cierto, se desplaza de arriba a abajo, como ha ocurrido recientemente en la 'Longlegs' de Oz Perkins, para redondear el descenso al infierno particular de los personajes—.

Tras Kevin Spacey han sido muchos los actores que han tomado decisiones similares en largometrajes de todos los géneros y tonos, incluyendo a Gary Oldman en la 'Hannibal' de Ridley Scott o a un Tom Cruise que se lo pasó en grande interpretando a Les Grossman en 'Tropic Thunder' y marcándose un baile antológico. Cualquier cosa para sorprender al público.

