Steven Spielberg no quiere quedarse sin su 'Backrooms' particular y producirá la película de 'The Mandela Catalogue'

El pasado 2 de julio, con una sensación entre la desesperanza, el estupor y la resignación de alguien que sabe que las cosas, por mucho que las pruebas demuestren lo contrario, no van a cambiar, os contaba que Hollywood había abierto la veda para intentar replicar de forma artificial el éxito de 'Backrooms'. Pues bien, pocos días después podemos confirmar que la Meca del cine no necesita la irrupción de la inteligencia artificial para demostrar que la creatividad está bajo mínimos en las altas esferas.

Con YouTube hemos topado

Y es que, después de que Warner Bros. se haya hecho con los derechos de 'Siren Head', la criatura reconvertida en fenómeno viral creada por Trevor Henderson y explotada en infinidad de publicaciones online, el trío de gigantes compuesto por United Artists, Amazon MGM Studios y la Amblin de Steven Spielberg han movido ficha en una dirección similar después de lo que describen en Deadline como "una puja encarnizada entre 11 estudios ".

Las tres empresas han arrimado el hombro y se han hecho con los derechos de 'The Mandela Catalogue', la webserie de terror en clave analógica creada por Alex Kister, que vio la luz en YouTube en un ya lejano 9 de junio de 2021 y cuyo formato se ha imitado hasta la saciedad en vídeos cortos de plataformas como TikTok. Sin duda, una maniobra que no debería sorprender a nadie y que, como apunté el pasado jueves, vuelve a dejar claro que los estudios siguen sin entender cómo funciona esto de los fenómenos cinematográficos espontáneos.

Tras el triunfo de Kane Parsons con la mencionada 'Backrooms' y de Curry Barker con su arrolladora 'Obsession', Amblin y compañía han optado por preservar el talento youtuber y contar con el propio Kister para dirigir el salto a la gran pantalla de 'The Mandela Catalogue' a partir de un guión adaptado junto a Tyler Clifton. Con este cóctel de material y equipo artístico se espera que, finalmente, se logre acceder a la demografía de espectadores por debajo de los 30 años a la que tanto cuesta arrastrar al cine.

Si no has visto nada de 'The Mandela Catalogue', cuya antología ambientada en la localidad ficticia de Mandela County, ubicada en Wisconsin, gira en torno a la invasión de criaturas capaces de cambiar de forma llamadas Alternates, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Es una de las propuestas más atractivas de este corte, especialmente en su tratamiento visual, y carne de cañón para traducirse en un potencial taquillazo —si es que no llega tarde, claro está—.

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