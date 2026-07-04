El motivo por el que los Super Saiyans de 'Dragon Ball' tienen el pelo rubio: "Matamos dos pájaros de un tiro"

Posiblemente, ver la transformación en Super Saiyan por primera vez es uno de los momentos que los fans de 'Dragon Ball' recuerdan con más fuerza y con chiribitas en los ojos.

El diseño de Super Saiyan con el pelo rubio de punta y los ojos claros es uno de los más icónicos del manga y el anime, y que además luego también nos abrió el camino a toda una avalancha de transformaciones y nuevos niveles de poder. Pero la verdad es que el origen de este diseño fue más por un motivo práctico que por otra cosa.

La velocidad es tu mejor amiga

Desde que se introduce el concepto de los Saiyans de pura raza, además de la cola de mono (y su respectiva transformación), el elemento común que tienen todos los personajes es su pelo negro, que además no cambia de forma ni crece. Así que para poder darle más importancia a esta transformación, se empezó por cambiarles el pelo.

Al modificar de color moreno a rubio (o blanco, en el manga), el golpe visual ya lo tienes y es una variación impactante de ver, así que cuando Goku o Vegeta se transforman se aprecia rápidamente. Pero la otra razón era todavía más práctica: facilitarles la vida a los ayudantes de Akira Toriyama.

Lo habitual es que los mangakas cuenten con un pequeño grupo de asistentes que les ayudan a sacar adelante las páginas semanales o mensuales. Estos asistentes se encargan de todo tipo de labores, desde dibujar fondos, colocar tramas de sombreados... y sí, también de rellenar los espacios negros.

Algunas de esas tareas son absolutamente tediosas, sobre todo para los encargados de cubrir esos espacios. Y en un manga en el que cada vez había más personajes con el pelo negro, pues todavía se volvía más interminable.

"La razón principal fue para ahorrar tiempo, porque entintar el pelo de Goku era una tarea muy laboriosa para el asistente que se encargaba de ello. Y como también era una manera muy intuitiva de mostrar que Goku se había hecho más fuerte, matamos dos pájaros de un tiro", explicaba Toriyama en el 'Dragon Ball Comedio nº01'.

Al realizar este pequeño cambio, los asistentes ganaron mucha más velocidad a la hora de entintar, con lo que se agilizó el ritmo de trabajo y se ganó un poco más de impacto visual durante los combates. A partir de este momento, también se fueron haciendo más cambios en el entintado de la serie, y la ropa y los cabellos de los personajes tendían a dibujarse casi siempre en blanco para ahorrar tiempo.

Después llegarían otras transformaciones como Super Saiyan Blue y el Ultra Instinto de Goku, pero sin este primer gran paso no habríamos tenido todas las que vinieron después... y sobre todo, una alegría que se llevó este pobre ayudante que se encargaba de entintar.

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