'Piratas del Caribe' quiere seguir con Johnny Depp, pero la próxima película tendrá un cambio que enfadará a los fans de Jack Sparrow

Pocas películas han traído consigo más cruces de dimes y diretes que 'Piratas del Caribe 6'. Claro, que en la última década también hemos tenido la caída a los infiernos de Johnny Depp, su recuperación, su rechazo a Hollywood y, finalmente, el retorno a la normalidad. En este tiempo se anunció un reboot de la saga sin él, luego se dijo que volvía, finalmente lo rechazó... Y ahora, de manera definitiva, Jerry Bruckheimer ha hablado del estado actual de la secuela. Sí, esperan que pase. Y sí, con él.

Se lo va a pasar pirata

Tal y como le ha contado el productor a Deadline, todos han dejado sus diferencias a un lado para hacer esta secuela: "Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder hacerlo". Obviamente, 'Piratas del Caribe' es una saga que aún arrastra muchísima nostalgia, a pesar de que su última entrega, 'La venganza de Salazar', fue la que menos recaudó de toda la franquicia.

Según cuentan en Deadline, varias fuentes les han dicho que en realidad es una mezcla de los dos proyectos que se barajaban para la franquicia: en lugar de ser una historia más de Jack Sparrow, será un personaje secundario, dejando el protagonismo a un nuevo personaje al que pondrá cara Margot Robbie. Vamos, un reboot disfrazado de secuela al mejor estilo del Hollywood moderno.

Antes de coger las picas e ir contra los productores de la franquicia, cabe recordar que Depp tiee ya 63 años, y es probable que quiera dar un último adiós a Sparrow antes de que no le apetezca ya hacer escenas de acción. Es completamente normal, pero según la lógica del cine de franquicias, eso no significa que sea el final: si el público soberano acepta el personaje de Robbie, tendremos 'Piratas del Caribe' durante un buen tiempo más. ¡Arrrr, marineros del cine!

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