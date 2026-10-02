Esta es la película más exitosa de Los Javis antes del fenómeno de 'La bola negra' y se puede ver gratis en streaming

Los Javis están viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Javier Ambrossi y Javier Calvo acaban de llevar a los cines 'La bola negra', una película que ha pasado por festivales internacionales, ha recibido reconocimientos y ha sido seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar.

Pero antes de convertirse en dos de los nombres más reconocibles del audiovisual español, hubo un proyecto mucho más pequeño que marcó el comienzo de su trayectoria como cineastas: 'La llamada'. Empezó como un musical concebido para apenas ocho funciones en un teatro madrileño, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno que saltó a la gran pantalla, conquistó al público y lanzó definitivamente las carreras de sus creadores. Ahora, mientras 'La bola negra' vuelve a poner el nombre de Los Javis en primera línea, aquella primera película puede recuperarse gratis en RTVE Play.

El musical que se convirtió en un fenómeno

Antes de 'Veneno', 'La mesías' y 'La bola negra', los Javis encontraron en 'La llamada' una historia que conectaba religión, adolescencia, identidad y música desde una perspectiva muy disparatada. La película nació de la obra de teatro que ambos escribieron y dirigieron y que se estrenó en 2013 en el Teatro Lara de Madrid. Y lo que estaba pensado como una producción de únicamente ocho funciones empezó a crecer gracias a la respuesta del público hasta terminar convertido en una película protagonizada por Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo.

La historia transcurre en La Brújula, un campamento cristiano de Segovia donde María y Susana intentan disfrutar del verano a escondidas de las monjas. Las dos adolescentes sueñan con dedicarse al reguetón y forman juntas el grupo Suma Latina, pero su rutina cambia cuando María empieza a tener unas sorprendentes apariciones de Dios. La premisa podría haber terminado fácilmente en una sucesión de chistes, pero Los Javis la utilizan para hablar de algo mucho más cercano a sus protagonistas: la necesidad de descubrir quiénes son.

Mientras María intenta entender qué significan esas apariciones, Susana también empieza a cuestionarse las reglas que la rodean. Y, mientras, la hermana Milagros (Belén Cuesta), esconde una faceta que poco tiene que ver con la imagen que debe mantener en el campamento: se quita el hábito, recupera su ropa y canta frente al espejo canciones de Presuntos Implicados. Incluso la hermana Bernarda, mucho más estricta y empeñada en mantener el espíritu religioso del lugar, termina revelando sus propias contradicciones. Así, la película juega con la distancia entre la identidad que mostramos a los demás y aquella que nos permitimos vivir cuando nadie está mirando.

Esa mezcla de religión, cultura popular, humor y diversidad sexual podría habernos dado como resultado una comedia excesivamente estridente, pero 'La llamada' encuentra buena parte de su encanto en la sinceridad con la que aborda las inquietudes de sus personajes. Debajo de las canciones, los chistes y las apariciones imposibles hay una historia sobre la libertad de descubrir los propios deseos y aceptar que la identidad no tiene por qué encajar en las expectativas de los demás. La película consigue enfrentar dos mundos aparentemente incompatibles -el de la tradición religiosa y el de una juventud que quiere bailar, enamorarse y divertirse- sin plantearlos como enemigos.

Y el resultado fue también una ópera prima que acabó llegando mucho más lejos de lo que probablemente podían imaginar sus creadores cuando estrenaron aquel pequeño musical en el Teatro Lara: 'La llamada' consiguió cinco nominaciones a los Goya de 2018 y ganó el premio a la Mejor Canción Original por el tema compuesto por Leiva.

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