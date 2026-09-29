La razón de ser de ‘La bola negra’ es también su mayor problema. Su fidelidad a Lorca es irregular cuando lo reinterpreta

El trabajo de adaptar implica poner parte de uno mismo hasta remodelar la misma historia para que pueda sentirse viva y hablar en el presente. De lo contrario, se hace una traducción que muy probablemente fallará por no tener diferencias entre medios, ni tampoco atisbos de afección por lo que cuenta. Lo han entendido desde Emerald Fennell y Christopher Nolan este año, con su conveniente discusión al respecto, y también lo hacen Los Javis en ‘La bola negra’.

Quizá es más kamikaze lo que ambicionan Javier Calvo y Javier Ambrossi, que tienen que hacer algo nuevo para callar a detractores prejuiciosos contra cualquier cinta que toque la Guerra Civil pero también completar a Federico García Lorca. La película adapta una obra de la que apenas se escribieron cuatro páginas, incorporando también otras tramas nuevas con las que se debe establecer un diálogo.

La obra de Lorca está inacabada, pero no carente de posibles lecturas dada las implicaciones LGTBIQ+ de lo que está contando, y que son fáciles de asumir por su autor. Claramente Los Javis conectan con eso y deciden dejar volar su imaginación mientras intentan, desde su apreciación, ser fieles a lo que habría querido un escritor valiente y poeta.

El caso es que esa fidelidad acaba siendo parte de los grandes problemas de la película. ‘La bola negra’ es un arrebato político en su explícito mensaje sobre vivir la vida siendo hombre gay incluso en un contexto de fascismo y violencia represiva. Pero es también sorprendentemente apolítica distanciándose del conflicto lo suficiente para poder señalar a los golpistas reaccionarios y desdibujar que estaban enfrentándose a gente de izquierdas.

Es una película exaltada en su convencimiento de que Lorca fue asesinado por su identidad sexual antes que por la política, cuando todo contribuye para convertirlo en aquello que el fascismo quería erradicar. Es una decisión, obvio, pero también refleja las dificultades de Los Javis para desarrollar una fidelidad a un autor que veneran.

Una de las tramas intenta ser gramaticalmente correcta con lo que Lorca hubiera realizado, pero es la que tiene escritura más débil y ejecución cinematográfica más pobre. Está tan representada y poetizada como insegura de sí misma, extendiéndose hacia el resto de historias de una película extremadamente explícita.

Buscando al autor

Que sea directa en su mensaje no es problemático, y es incluso más necesario si cabe en tiempos donde el colectivo es vulnerable. Pero sus decisiones formales, tan pretendidas en querer integrar el lenguaje sugerente y la potencia de Elem Klimov o Francis Ford Coppola, acaban creando fricción con su literalidad en el texto. Querer jugar en una liga de cine de autor enriquecido pero manteniendo una esencia más melodramática para ser gran público.

Existe gente con capacidad de integrar las influencias y jugar esas paradojas. Los Javis tienen fuerza visual, pero también mucha fijación en las partes más superficiales de lo que referencian y que consideran herramientas de libre disposición y uso. La visión personal en la historia es evidente, pero la manera de llevarla a término termina fallando.

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