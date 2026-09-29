Las 12 mejores series de Filmin para maratonear en 2026

Filmin es una de esas plataformas en las que puedes entrar buscando una película o serie concreta y acabar una hora después con una lista de títulos pendientes completamente nueva. Su catálogo tiene una personalidad muy marcada y es especialmente interesante para quienes disfrutan descubriendo ficciones británicas, europeas y pequeñas joyas de culto que quizá no hayan tenido la misma repercusión que los grandes fenómenos de Netflix o HBO Max.

Y precisamente ahí está su encanto, porque no hace falta que una serie sea un estreno para que merezca la pena. Hay comedias que se convierten en auténticas series de confort, dramas capaces de dejarte tocado durante días, thrillers que se devoran en un fin de semana y ficciones que han pasado algo más desapercibidas pero que también merecen una oportunidad. Además, el catálogo permite encontrar desde clásicos televisivos hasta producciones muy recientes, por lo que es una plataforma especialmente buena para salir de los títulos de siempre.

Y si Filmin se te queda corta y quieres seguir descubriendo series estupendas en otras plataformas, también tenemos más recomendaciones para ti. Puedes echar un vistazo a nuestras selecciones de Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV y Disney+, con otras propuestas diferentes.

De todas formas, si estás buscando series para descubrir en Filmin, estas son una muy buena manera de empezar.

'Big Boys'

Si todavía no has visto 'Big Boys', esta es una de esas series que merece muchísimo la pena recomendar a cualquiera que disfrute con las historias sobre amistad, universidad y personajes que están intentando descubrir quiénes son. Jack llega a la universidad después de pasar un año en casa tras la muerte de su padre y allí conoce a Danny, su compañero de habitación, con quien termina construyendo una amistad tan improbable como entrañable. La serie combina humor y situaciones disparatadas con temas como el duelo, la sexualidad, las inseguridades y ese momento extraño en el que empiezas a convertirte en adulto. Tiene muchísimo corazón sin caer en la ñoñería y sus tres temporadas permiten encariñarse de verdad con sus protagonistas.

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'Leonard y Hungry Paul'

Hay pocas series que transmitan tanta sensación de calidez como 'Leonard y Hungry Paul'. La historia sigue a dos amigos adultos que llevan una vida tranquila y bastante alejada de las grandes aventuras, hasta que diferentes acontecimientos empiezan a obligarles a salir de su pequeña zona de confort. Leonard tiene que afrontar la muerte de su madre, mientras que la boda de la hermana de Hungry Paul y un nuevo romance hacen que ambos comiencen a mirar su vida de otra manera. Alex Lawther y Laurie Kynaston protagonizan una ficción irlandesa pequeña, peculiar y tremendamente entrañable que se siente como un abrazo, justo como promete Filmin.

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'Los Durrell'

Si buscas una serie de confort, 'Los Durrell' es prácticamente una apuesta segura. La familia protagonista abandona Inglaterra para instalarse en la isla griega de Corfú y allí tiene que acostumbrarse a una vida completamente diferente, rodeada de animales, vecinos peculiares y situaciones tan caóticas como divertidas. Basada en la autobiográfica de Gerald Durrell, combina humor, paisajes preciosos y unos personajes a los que resulta muy difícil no coger cariño. Tiene cuatro temporadas y es de esas ficciones que puedes ver cuando necesitas algo luminoso, divertido y reconfortante.

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'Todas las criaturas grandes y pequeñas'

La campiña inglesa, animales adorables y un grupo de personajes que rápidamente se convierten en parte de la familia. 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' sigue al joven veterinario James Herriot cuando llega a Yorkshire para trabajar junto al excéntrico Siegfried Farnon, su hermano Tristan, Helen y la señora Hall. La serie sabe combinar las pequeñas historias de sus pacientes animales con los problemas personales de sus protagonistas y tiene ese equilibrio entre comedia y drama que hace que sea tremendamente fácil de ver. Si te apetece una ficción amable, cálida y optimista, esta es una de las grandes opciones del catálogo y ya cuenta con seis temporadas.

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'Utopia'

Para cambiar completamente de registro, 'Utopia' es una de esas series que hay que descubrir sabiendo lo mínimo posible. Todo comienza cuando un grupo de usuarios de un foro consigue el manuscrito original de una novela gráfica que parece anticipar algunas de las peores catástrofes del planeta. Poco después, una misteriosa organización comienza a perseguirles para hacerse con él. Con una estética visual inconfundible, violencia, conspiraciones, humor negro y una paranoia que no deja de crecer, la serie de Dennis Kelly se convirtió en una de las grandes ficciones de culto británicas del siglo XXI.

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'El colapso'

Ocho episodios y apenas unos 20 minutos por capítulo son suficientes para dejarte bastante mal cuerpo. 'El colapso' imagina qué sucedería si nuestra sociedad se viniera abajo de repente y cuenta diferentes historias independientes protagonizadas por personas que intentan sobrevivir en medio del caos. Todos los episodios están rodados en plano secuencia, una decisión formal que aumenta todavía más la sensación de angustia y urgencia. Es corta, muy intensa y perfecta para una de esas tardes en las que quieres empezar una serie y terminarla prácticamente de una sentada.

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'The Virtues'

Stephen Graham protagoniza una de esas miniseries que se quedan contigo bastante después de haber terminado. 'The Virtues' sigue a Joseph, un hombre marcado por un trauma de infancia que lleva décadas intentando olvidar y que decide regresar a Irlanda para enfrentarse a ese pasado y reencontrarse con su hermana. Shane Meadows y Jack Thorne construyen un drama durísimo pero profundamente humano sobre el trauma, la familia, la culpa y la posibilidad de encontrar una salida después de haber tocado fondo. Son pocos episodios, pero es de esas series que dejan huella.

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'Queer As Folk'

Antes de que la representación LGTBIQ+ fuera mucho más habitual en televisión, Russell T. Davies estrenó 'Queer As Folk' y puso patas arriba la televisión británica. La serie sigue a tres hombres gays que viven en Manchester y utiliza sus relaciones, amistades, sexo, inseguridades y conflictos cotidianos para construir un retrato directo y desacomplejado de sus vidas. Más allá de su importancia histórica, sigue siendo una ficción con muchísimo carácter y permite comprobar cómo ha cambiado la representación queer en televisión desde finales de los años 90. Además, aquí puedes ver la serie original británica, no el remake estadounidense.

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'Nolly'

Helena Bonham Carter se pone en la piel de Noele Gordon, una de las grandes estrellas de la televisión británica, en esta miniserie creada por Russell T. Davies. 'Nolly' cuenta el ascenso y la caída de una mujer que llegó a convertirse en una auténtica celebridad televisiva hasta que la industria decidió darle la espalda. Es una tragicomedia sobre fama, televisión, edad y poder, pero también un estupendo homenaje a una figura televisiva que llegó a ser enormemente popular en Reino Unido. Y tener a Bonham Carter al frente siempre es un sí.

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'La ruta del dinero'

Si te gustan las intrigas nórdicas, 'La ruta del dinero' es una recomendación estupenda. Este thriller danés comienza con el cadáver de un trabajador encontrado en uno de los parques eólicos de una gran empresa de energías renovables y pronto la investigación empieza a sacar a la luz una red de prácticas empresariales bastante más turbias de lo que parecía. Corrupción, dinero, ambición y malas decisiones se mezclan en una historia que va ampliándose progresivamente hasta construir un retrato bastante inquietante del poder económico. Es una de esas series que empiezan con un misterio concreto y terminan siendo mucho más grandes.

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'Glue'

Un cadáver encontrado debajo de las ruedas de un tractor obliga a un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo rural inglés a enfrentarse a todos los secretos que llevan tiempo escondiendo. 'Glue', creada por Jack Thorne, mezcla misterio, drama adolescente y thriller y ha sido comparada por Filmin con una combinación de 'Skins' y 'Broadchurch'. Sus protagonistas están llenos de contradicciones, relaciones complicadas y secretos, mientras que la muerte de uno de ellos hace que toda la comunidad tenga que enfrentarse a aquello que prefería mantener oculto. Toda una joya británica.

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'Such Brave Girls'

Y si lo que buscas es una comedia mucho más salvaje, 'Such Brave Girls' debería estar en tu lista. La serie sigue a dos hermanas, Josie y Billy, que viven con su madre soltera y parecen tener un talento especial para tomar malas decisiones y relacionarse con personas que no les convienen demasiado. Su humor es incómodo, absurdo e irreverente, pero debajo de todas esas situaciones disparatadas hay una historia sobre una familia disfuncional, las inseguridades y la dificultad de encontrar tu lugar en el mundo. Tiene dos temporadas y ese tipo de humor británico que puede recordar a 'Fleabag' sin ser simplemente una copia.

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