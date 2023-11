'Nolly' es una de las mejores miniseries de 2023. Un sobresaliente biopic crepuscular con una inspiradísima Helena Bonham Carter

Probablemente, las telenovelas vespertinas y diarias no tengan entre el público el prestigio de las "series de verdad", del prime time para entendernos. Sin embargo, marcan épocas y tiempos en lo que día a día alcanzan cifras inimaginables de episodios y popularidad (ahí tenemos 'El secreto de Puente viejo'). Por eso no resulta tan raro cuando el último biopic de la mano de Russell T. Davies ('Doctor Who', 'It's A Sin'), gira en torno a la estrella de una soap opera.

Compuesta de tan solo tres episodios, Filmin ha estrenado 'Nolly', miniserie que gira en torno a Noele Gordon (Helena Bonham Carter), la estrella y matriarca de 'Crossroads', telenovela vespertina de la que podríamos llamar la edad de oro del formato que cada tarde (bueno, tres veces a la semana) reunía frente a la televisión 15 millones de espectadores.

Despedida porque sí

La premisa radica en el despido de Nolly y cómo de repente el mundo que ha construido durante años se cae. Aquí es donde los que no conocíamos el caso hasta ahora nos intrigamos porque, más allá de las típicas desavenencias o de ciertos rasgos de personalidad de la actriz, se le retrata como una persona bastante querida (aun temida con sus cosas de "diva").

No hay, realmente, un escándalo de estos que nos encontramos día sí día no en las oficinas de Hollywood, por ejemplo, no hay nada especial que lo fuerce. Es un despido como otro cualquiera al que se le puede dar mil razones o ninguna. Como el que podrían haber hecho a tu hermano. Pero, y aquí es el por qué de la miniserie, de incidentes menores como este es de lo que se forma la vida... bueno, el ser la notoria estrella de una de las telenovelas del momento (junto a 'Coronation Street'), elevan el interés.

Como suele pasar con otras obras de Russell T. Davies, tras el desenfadado tono y toque de humor hay una pátina de tristeza y melancolía. Las divertidas escenas del segundo episodio en lo que está todo el reparto analizando los guiones en busca de pistas que indiquen el qué van a hacer con Meg se ven acompañados de paseos y reflexiones sobre la impredecibilidad de la fama.

De hecho, el tercer episodio rezuma ese tono crepuscular en lo que vemos el qué fue de la protagonista en ese después y cómo se enfrenta, finalmente, a la verdad de lo que pasó en los despachos que propició su despido. Ahí está, encapsulado en pocas escenas, la esencia de la serie. Se puede tener todo controlado y ser, como este caso, la reina del cotarro que lleva la serie con todo el control férreo que pueda; pero a veces todo lo que pasa es casi sin querer.

Ante todo 'Nolly' está planteado como un tributo, no solo una defensa de una figura a la que le cerraron las puertas de manera injusta (al menos según la tesis de la miniserie) sino también a la televisión de esa época. Si bien Davies muestra esa actitud de "tirana" en el set, está bajo una luz cálida y gentil, mostrando todo lo querida que era fuera de escena.

Todo esto funciona gracias a la naturalidad se transmite en escena. Davies es un muy buen dramaturgo y aquí se nota la precisión con la que lleva a unos personajes encarnados con exquisitez. No solo estoy hablando de una inspiradísima Helena Bonham Carter a la que es de agradecer verla en un papel tan luminoso y jovial. Si bien es la protagonista absoluta, sus compañeros de reparto (Augustus Prew o la breve presencia de Mark Gatiss, por ejemplo).

Los pocos peros que le encuentro a 'Nolly' como miniserie es precisamente que, a ratos, tiende a quedarse más en lo sentimental que lo aconsejable sobre todo hacia su final, pero creo que la serie requiere de ese toque melancólico e incluso relativamente nostálgico para que funcione del todo.

En definitiva, 'Nolly' es clara candidata a ser una de las mejores miniseries de este año. Un brillante y cándido biopic que logra ser una gran compañía durante sus (apenas) tres horas de duración.

