'Dos vidas': la nueva serie diaria de TVE es una eficaz telenovela para llenar el vacío dejado por 'Mercado Central'

No todas las series de televisión tienen las mismas aspiraciones, por lo que resulta injusto exigirles lo mismo. Esas diferencias son especialmente evidentes cuando comparas cualquier obra pensada como si fuera una producción orientada al prime time con aquellas tiras diarias en las que lo milagroso es que perfeccionen tanto el proceso que puedan mantener ese ritmo de emisión.

Hoy La 1 estrena una de ellas, ya que a partir de las 16:35 podréis ver el primer episodio de 'Dos vidas', una serie que llena el vacío dejado por 'Mercado Central'. Personalmente, prácticamente nunca he sido consumidor de este tipo de series -la única excepción que se me ocurre es la simpática 'Ciega a citas'- y no creo que vaya a seguir más allá de sus dos primeros episodios que he visto, pero eso no quita para que sea una eficaz telenovela.

Se complementa bien a sí misma

'Dos vidas' transcurre en dos espacios temporales tan diferentes como complementarios. Por un lado, en la actualidad vemos a una joven abrumada por la vida al ver cómo otros están tomando todas las decisiones por ella que encima descubre un secreto de su pasado que la lleva a replanteárselo todo.

En esa parte de la serie prima una cierta ligereza mientras se van asentando las piezas, desde un más que probable triángulo romántico hasta el contraste por ser una chica de ciudad intentando asentarse en un pueblo. Ese recurso de pez fuera del agua también podría haberse aplicado a todo lo que transcurre en la Guinea Española con la abuela de esa joven del presente como protagonista.

Sin embargo, allí la cosa cambia, porque es cierto que también existe ese choque cultural, pero se busca una mayor intensidad dramática -pero tampoco esperéis nada muy marcado- por el hecho de que ella sea una recién llegada que no entiende cómo se ha establecido la sociedad. Vamos, un intento de visión más moderna pero donde está claro que el principal interés de la serie está en asentar la relación que va a surgir entre ella y un apuesto africano.

Ninguna de las dos partes brilla demasiado por sí misma, pero 'Dos vidas' sabe ir alternando con acierto para que se complementen entre sí, pudiendo decirse que ofrece dos series diferentes por el precio de una. En ambos casos se recurre al mínimo exigible en lo argumental para contraprogramar a la siesta de los espectadores.

Eso se traslada a una sensación general de "pues no está mal" que aplica a la serie en todos sus apartados, desde la ambientación -algo más elaborada en el pasado que en el presente, siendo seguramente ahí donde más se note que está producida en colaboración con Bambú- hasta el trabajo de sus actores, sin olvidarme del funcional trabajo de puesta en escena. No hay nada que realmente desentone dentro de la apuesta que hace 'Dos vidas' pero tampoco nada que sirva como gran punto de enganche o algún matiz que te haga esperar más de ella.

En resumidas cuentas

Como apuntaba antes, este tipo de producciones nunca me han interesado demasiado y la cosa no va a cambiar gracias a 'Dos vidas'. Eso no quita para que sea una propuesta bastante digna teniendo en cuenta sus características y que además sabe ir manejando bien sus constantes saltos temporales para matizar las debilidades de cada una de sus dos historias al mismo tiempo que fortalece el conjunto.