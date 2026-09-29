El anime de 'Sekiro' promete ser un evento imprescindible para los fans del videojuego, y por fin sabemos cuándo llegará a streaming

Uno de los animes más anticipados de todo 2026 sin duda ha sido 'Sekiro: No Defeat', la ambiciosa adaptación del videojuego de FromSoftware. Desde que se anunció el proyecto el año pasado, hemos ido viendo pinceladas que apuntan a que tenemos un anime tremendamente especial... Aunque aún nos tocará esperar un poquito más para verlo.

El estreno está asegurado

En Japón se estrenó 'Sekiro: No Defeat' por todo lo alto con un lanzamiento en cines. Después vendría la retransmisión en televisión, pero a nivel internacional vamos a tener que ser un poco más pacientes porque la adaptación del videojuego no llegará a streaming hasta el año que viene.

Así lo han confirmado desde Crunchyroll, donde se podrá ver 'Sekiro: No Defeat' a partir de enero de 2027. Ahora 'Sekiro' pasa a ser, al menos fuera de Japón, uno de los bombazos más esperados de 2027, y nos llegará con la temporada de anime de invierno. La serie consta de un total de ocho episodios, y habrá que ver si se emite semanalmente o llegará del tirón a la plataforma.

Por ahora la adaptación del videojuego está teniendo una acogida tremenda. alabando en especial su acabado visual y el tratamiento cinematográfico de la historia. Y a pesar de las acusaciones de uso de IA que hubo en su momento, sus responsables están dejando claro que se trata de un anime dibujado completamente a mano e inspirado por las obras de Studio Ghibli.

Ahora nos toca echarle un poco más de paciencia... Y autocontrol, porque el director Kenichi Kutsuna prefiere que veamos los avances justos para llegar a 'Sekiro: No Defeat' con las sorpresas sin reventar.

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