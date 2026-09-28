Hace 33 años, Tom Cruise rechazó una de las mejores películas de la historia porque no confiaba en su director: "Si vas a hacerlo con él, es su visión"

Tom Cruise es una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, algo que ha conseguido a lo largo de una carrera repleta de éxitos en los que su participación resultaba clave para ello. Obviamente, el actor también ha rechazado multitud de propuestas a lo largo de los años, pero seguro que se arrepiente especialmente de la decisión que tomó hace 33 años de rechazar 'Cadena perpetua' ('The Shawshank Redemption').

Considerada hoy por el público como una de las mejores películas de todos los tiempos -en IMDb lleva muchos años ocupando el número 1-, lo cierto es que en su momento fue una apuesta bastante complicada. Frank Darabont apenas había dirigido un cortometraje y un telefilm cuando el proyecto despegó, pero su participación en el mismo era fundamental.

Una oferta que sí pudo rechazar

Fue el propio Darabont quien consiguió en 1987 que Stephen King le vendiera los derechos de adaptación del relato incluido en su libro 'Las cuatro estaciones', pero pasaron varios años hasta que la coja empezó a coger forma. Fue cinco años después cuando Darabont escribió el guion y despertó el interés de Castle Rock Entertainment.

Se dio la particularidad de que uno de los fundadores de Castle Rock Entertainment era Rob Reiner, un cineasta que ya había adaptado anteriormente con éxito a King en 'Cuenta conmigo' y 'Misery'. De hecho, el cineasta se veía a sí mismo dirigiendo también el guion de Darabont con Tom Cruise y Harrison Ford al frente del reparto. Fue ahí donde todo empezó a complicarse.

A Cruise sí que le seducía la idea de dar vida a Andy Dufresne a las órdenes de Reiner, pero no tenía el más mínimo interés en hacerlo si la dirección corría a cargo de alguien tan inexperto como Darabont. Tal y como se aclara en Vanity Fair por parte de Liz Glotzer, productora que por aquel entonces trabajaba en Castle Rock Entertainment, la idea que se propuso fue ofrecer "un dineral" a Darabont para que se apartase y pudiera hacer cualquier otra película.

El propio Darabont reconoce que sopesó seriamente esa posibilidad, tanto por cómo podría elevar eso su perfil en Hollywood como por la posibilidad de que Castle Rock Entertainment simplemente decidiera despedirlo si no se apartaba por voluntad propia. Sin embargo, Darabont se mantuvo firme: "Puedes seguir posponiendo tus sueños a cambio de dinero y morir sin haber hecho nunca lo que te propusiste hacer".

Reiner decidió apoyar entonces por completo a Darabont, algo que no gustó a Cruise. Sin embargo, la estrella de 'Misión Imposible' se mostró dispuesto a aceptarlo, pero con una condición importante: que Reiner, con quien acababa de hacer 'Algunos hombres buenos', supervisara el rodaje con mano dura, siendo un productor muy involucrado en lo que realmente se hacía. Glotzer desvela qué pasó entonces: "Y Rob dijo que no. Si vas a hacerlo con él, es su visión. Así que Tom Cruise no quiso hacerlo".

La cuestión es que Cruise llegó a estar tan implicado en el proceso que hasta participó en sesiones de lectura del guion, pero Reiner apoyó totalmente a Darabont, lo que se tradujo en la salida definitiva del actor. El reparto acabó estando finalmente encabezado por Tim Robbins y Morgan Freeman, contando Darabont con un presupuesto de 25 millones de dólares.

Estrenada finalmente el 23 de septiembre de 1994, 'Cadena perpetua' sufrió un fracaso indiscutible en taquilla, pero meses después recibió 7 nominaciones a los Óscar y fue relanzada en cines. Entonces logró salvar la papeleta y su recaudación mundial acabó llegando hasta los 73 millones de dólares, aunque fue con su lanzamiento en alquiler cuando su popularidad realmente despegó.

Warner decidió apostar por fuerza con ella para su llegada a los videoclubs, llegando a convertirse en la película más alquilada durante 1995. Posteriores emisiones televisivas terminaron de solidificar su condición como una de las favoritas del público.

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