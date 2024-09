Durante 40 años Stephen King vendió sus adaptaciones por solo un dólar con la condición de que no podrían comercializarse. Un director le hizo romper el trato

Pocos escritores tan populares a la vez que prolíficos tenemos actualmente como Stephen King. A sus 77 años, el autor lleva décadas siendo uno de los principales referentes del terror, y como tal, influencia de muchos amantes del género deseosos de adaptar sus trabajos.

Aunque obras como 'El Resplandor' o 'Misery' son grandes películas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en sus adaptaciones, King también quería apoyar a los pequeños autores, y fue entonces cuando a finales de los 70 creó el programa llamado "Dollar baby", que duraría hasta el 2023 cuando la encargada del programa, Margaret Morehouse, se retiró.

Para dolor de cabeza de su equipo legal, como él bromeó, el acuerdo era que todos los estudiantes y nuevos cineastas que quisieran podrían adquirir los derechos de sus adaptaciones por solo un dólar. Eso sí, solo podrían ser sus relatos cortos, no sus novelas, y no podrían tener distribución comercial. Eso fue, al menos, hasta que llegó un joven director que impresionó tanto a King que le hizo romper el trato: Frank Darabont.

Darabont pasaría a ser uno de los directores predilectos de King

Aunque la mayoría de obras hechas con este programa eran proyectos estudiantiles que no estaban pensados para llegar al gran público, la versión de Darabont de 'The Woman in the room' contaba con grandes actuaciones y una astuta dirección, llena de decisiones de puesta en escena que perfectamente podrían pertenecer a un trabajo comercial.

Fue por eso que King se animó a sacar este corto junto con otras adaptaciones que consideró notables, como 'Disciples of the Crow' de John Woodward y 'The Boogeyman', de Jeffrey C. Shiro, que formaron parte de la llamada 'Stephen King’s Night Shift Collection'. Aunque romper este precedente también benefició a otros cineastas, fue Darabont el que lo usó de trampolín para su carrera.

A partir de entonces el director se convirtió en uno de sus más fieles colaboradores, adaptando en largometrajes 'Cadena perpetua', 'La milla verde' y 'La niebla', llevándose las dos primeras el Oscar a la Mejor Película. Aunque 'La niebla' se fue de vacío, King llegó a admitir que prefería el final de la película al suyo. Por lo que se puede decir que el alumno superó al maestro.

En Espinof | Quentin Tarantino critica con dureza una de las mejores adaptaciones de Stephen King: "Me decepcionó mucho. La quité a los 25 minutos"

En Espinof | Mike Flanagan y Stephen King ya sueñan con el Oscar después de la victoria de 'The Life of Chuck' en el Festival de Toronto