Mike Flanagan y Stephen King ya sueñan con el Oscar después de la victoria de 'The Life of Chuck' en el Festival de Toronto

En prácticamente la inmensa mayoría de su filmografía, y esto incluye sus trabajo para la gran pantalla y sus obras catódicas, Mike Flanagan ha sabido equilibrar a la perfección el terror y sus tropos con lo estrictamente emocional. Pues bien, con su última película 'The Life of Chuck', el master of horror contemporáneo ha inclinado la balanza hacia el lado más dramático del fantástico, y la jugada le ha salido redonda.

Mike y el Oscar

Si decimos esto es porque Flanagan se ha alzado con el Premio del Público en la última edición del Festival de Toronto después de cautivar al respetable con su adaptación del relato de Stephen King, que narra la historia de Charles Krantz en tres episodios narrados a la inversa; desde su muerte prematura por un tumor cerebral hasta su infancia en una casa que parece estar encantada.

Estas son noticias dignas de celebración tanto para el cineasta como para los aficionados al género, ya que ganar el People's Choice del certamen canadiense asegura una carrera por el Oscar plagada de posibilidades de hacerse con algún premio gordo en los Premios de la Academia. Sin ir más lejos, 'La habitación', '12 años de esclavitud', 'Nomadland' y 'La La Land', aterrizaron en la gran cita hollywoodiense tras cautivar al respetable de Toronto.

El director, en un comunicado, ha agradecido del siguiente modo el reconocimiento a 'The Life of Chuck', que está protagonizada por Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan y Mark Hammil, y que aún no tiene fecha de estreno en nuestro país.

“Estoy completamente abrumado. Estamos muy agradecidos de que The Life of Chuck conectara con el público de una manera tan poderosa, pero nunca lo habíamos imaginado”.

Tras la cinta de Mike Flanagan, 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard y 'Anora' de Sean Baker, ambas galardonadas en el Festival de Cannes, se hicieron con la segunda y tercera posición del Premio del Público. Por su parte, 'The Substance', que podremos ver en Sitges este año, rascó el premio a la mejor película de la sección Midnight Madness. No cabe duda de que este es un gran año par el cine fantástico.

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024