Hoy en Disney+: la película de terror y ciencia ficción "realmente única" que impresionó a Stephen King y Guillermo del Toro

Hace prácticamente un año llegaba directamente en Disney+ sin pasar por salas de cine 'Nadie te salvará' ('No One Will Save You'), una ambiciosa película que mezclaba terror y ciencia ficción. Escrita y dirigida por Brian Duffield, este largometraje recibió multitud de halagos, pero entre ellos destacan los de dos personas muy conocedoras de este tipo de propuestas fantásticas como son el cineasta Guillermo del Toro y el escritor Stephen King.

El primero en rendirse a las virtudes de 'Nadie te salvará' fue Del Toro, director de títulos inolvidables como 'El laberinto del fauno' o 'Hellboy', pues al día siguiente de su estreno en Disney+ comentaba lo siguiente en su cuenta de X (Twitter):

"Es divertida, divertida, DIVERTIDA. También es inteligente y con grandes momentos, con una puesta en escena clásica y sólida. Evita las trampas y maximiza sus recursos. No se me ocurre una película más perfecta para el fin de semana. Cumple todas las promesas de 'Espontánea'."

'Espontánea' fue la primera película dirigida por Brian Duffield, quien también ha participado en los libretos de títulos como 'Underwater' o 'De amor y monstruos'. En esta ocasión se ha sacado de la manga una película prácticamente sin diálogos, algo con mucho mérito que Guillermo del Toro también ha alabado, pues es muy consciente de lo difíciles que son de hacer.

Por su parte, Stephen King tardó un poco más en ver 'Nadie te salvará', pero su reacción ante el estupendo largometraje protagonizado por Kaitlyn Dever ('Súper Empollonas') no pudo ser más entusiasta:

"Brillante, atrevida, envolvente, aterradora. Hay que remontarse más de 60 años atrás, a un episodio de 'The Twilight Zone' llamado 'The Invaders', para encontrar algo remotamente parecido. Realmente única."

