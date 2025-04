'Cadena perpetua' sufrió una crisis en pleno rodaje por los derechos de un gusano: "¿Tenemos la autopsia para determinar la causa de la muerte?"

No fue un gran éxito en su momento, pero eso no impidió que 'Cadena perpetua' acabase convirtiéndose en la película favorita de muchos amantes del cine, hasta el punto de que lleve años siendo la cinta más valorada por los usuarios de IMDb -aunque hace unos meses fue destronada de forma temporal-. Hoy he querido recuperar una curiosa anécdota sobre la escena que resultó más difícil de rodar para Frank Darabont por motivos totalmente inesperados: los derechos de un gusano.

Seguro que recordáis que hay una escena de 'Cadena perpetua' en la que Brooks, el anciano que estuvo varias décadas en la cárcel y estaba al frente de la biblioteca, alimenta a una cría de cuervo con un gusano. Un momento emotivo cuyo rodaje estuvo supervisado por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Darabont creía que era para vigilar que no maltratasen al cuervo, pero la realidad fue otra, tal y como recordaba en el audiocomentario que grabó para la edición en formato físico de la película -aquí podéis ver la escena en cuestión con el comentario incluido-:

Era un gusano de cera que mis chicos de utilería compraron en una tienda de cebo local. Hicimos venir a la señora de la ASPCA ese día porque teníamos esa cría de cuervo en el bolsillo del chaleco de Jim Whitmore, y supuse que estaban allí para asegurarse de que nadie maltrataba a la cría de cuervo, ¿verdad? No. Esta mujer también estaba allí para proteger los derechos del «gusano» en la escena, e insistía en que no alimentáramos al bebé cuervo con un gusano vivo. Intenté razonar con esta señora señalándole que era de una tienda de cebos y que cualquiera en el país podía entrar, comprar una caja de gusanos, clavarles un anzuelo y tirarlos a un río para que se los comieran las lubinas, pero que por alguna razón a un director de cine con más de 100.000 dólares al día saliendo por la puerta no se le permite dar de comer un gusano de cera vivo a una cría de cuervo.

"¿Podemos estar seguros de que no hubo juego sucio?"

Y es que el también director de títulos como 'La milla verde' o 'La niebla' es consciente de la necesidad de los controles por parte de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, pero también cree que llega un punto en el que sus exigencias acaban siendo absurdas:

Aplaudo a la ASPCA porque hubo muchos abusos cinematográficos en su día, cuando los cineastas hacían tropezar a los caballos con cables y hacían muchas cosas muy crueles, y la ASPCA ha puesto fin a eso. Sin embargo, cuando no se puede matar a un cebo por culpa de la burocracia, creo que se ha vuelto un poco tonto. Tenía que ser un gusano muerto y tenía que haber muerto por causas naturales, según ella. Le dije: "¿Tenemos la autopsia para determinar la causa de la muerte? ¿Podemos estar seguros de que no hubo juego sucio?". Me voy a bajar del estrado porque se suponía que era una anécdota divertida, pero me molesta porque no puedo razonar con esta mujer.

Por si tenéis alguna duda sobre lo que sucedió finalmente, el propio Darabont aclaró en la versión anotada del guion que publicó tiempo después que el equipo había comprado una caja de gusanos en una tienda de pesca local y entre ellos encontraron a uno que ya estaba muerto. Fue entonces cuando hizo esa sugerencia sobre si era necesario hacerle una autopsia para saber si había muerto por causas materiales que no sentó demasiado bien a la chica de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales.

