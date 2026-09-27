Acaba de ser elegida la mejor serie del siglo XXI. Es, sencillamente, una obra maestra que puedes ver en Netflix

Cada cierto tiempo se publican algunas listas más o menos influyentes sobre lo mejor del cine y la televisión. Ahora ha sido The New York Times quien ha publicado la suya con las 100 mejores series de televisión de lo que llevamos de siglo XXI, y no ha sido para nada una sorpresa ver a 'Breaking Bad' ocupando el número 1 del top.

Creada por Vince Gilligan y emitida entre 2008 y 2013, 'Breaking Bad' cuenta la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor que lleva una vida algo amargada, pero todo puede empeorar, ya que es diagnosticado con un cáncer pulmonar terminal. Su decisión entonces es empezar a fabricar y vender metanfetamina, primer con la esperanza de que su familia tenga una vida mejor cuando él no esté, pero las cosas no tardarán en desmadrarse.

Una serie imprescindible

Aclamada de forma prácticamente unánime -siempre va a haber alguien que quiera llevar la contraria a los demás-, 'Breaking Bad' hace años que se ganó un lugar privilegiado entre las mejores series de todos los tiempos. Dicho esto, ahora mismo me costaría decir si supera o no a 'Better Call Saul', su magnífica suerte de precuela y spin-off centrada en el inolvidable personaje interpretado por Bob Odenkirk, que en la lista de Thw New York Times se tiene que contentar con el puesto 27.

Eso sí, los 62 episodios de los que consta 'Breaking Bad' son sencillamente imprescindibles, tanto con esos comienzos, en los que el toque de comedia negra estaba mucho más presente, como cuando todo se ponía ya serio y Walter White mostraba su verdadero rostro. Que muchos optaron por machacar a Skyler (Anna Gunn) por actuar de una forma sensata.

Sí es verdad que 'El camino', esa película que servía para cerrar la historia de Jesse Pinkman (Aaron Paul), no está al mismo nivel, hasta el punto de que tampoco pasa nada si os la ahorráis, pero todo aquel que tenga pendiente 'Breaking Bad' se está perdiendo una de las mayores obras maestras de la historia de la televisión. Y además la tenéis disponible en Netflix, por lo que poca excusa tenéis.

Para hacer esta lista se ha pedido que compartan su opinión a 500 figuras claves del mundo de la televisión, desde actores, como Elisabeth Moss, Bryan Cranston o Jason Bateman, hasta showrunners, como Damon Lindelof o Noah Hawley. Gene muy conocedora del medio, por lo que sus opiniones tienen especial relevancia.

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