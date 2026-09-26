120,8 millones de visualizaciones. Este exitoso thriller es ahora oficialmente una de las series más vistas de Netflix de todos los tiempos

Netflix tiene una nueva integrante en su particular club de fenómenos mundiales. 'Te encontraré', la adaptación de la novela de Harlan Coben, no tardó en convertirse en uno de los grandes éxitos de la plataforma desde su estreno en junio de 2026, cuando consiguió el mejor lanzamiento del año hasta ese momento y desde entonces ha seguido acumulando cifras millonarias durante las semanas siguientes.

El verdadero golpe sobre la mesa llegó en julio, cuando alcanzó los 101,9 millones de visualizaciones y se coló entre las series de Netflix en inglés más vistas de todos los tiempos. Ahora, una vez cerrado el periodo de 91 días que la plataforma utiliza para elaborar sus rankings históricos, la ficción ha confirmado oficialmente su posición y ha conseguido situarse por encima de la segunda temporada de 'Miércoles'.

Un nuevo récord

Las cifras sitúan a la serie en el quinto puesto entre las series de Netflix en inglés más vistas de todos los tiempos, con 120,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días. La lista está encabezada por la primera temporada de 'Miércoles', con 251,1 millones, seguida por 'Adolescencia', con 142,6 millones, 'Stranger Things 4', con 140,7 millones, y 'Stranger Things 5', con 133,8 millones.

El dato llama la atención porque 'Te encontraré' ha conseguido superar a la segunda temporada de 'Miércoles', que ocupa actualmente la sexta posición con 119,3 millones de visualizaciones. Por detrás aparecen otros fenómenos de la plataforma como 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', la primera temporada de 'Los Bridgerton', 'Gambito de dama' y la tercera temporada de 'Los Bridgerton'. Esto implica que la adaptación de Harlan Coben se ha hecho un hueco entre algunas de las producciones más populares de la historia reciente de Netflix.

Para llegar a este ranking hay que tener en cuenta el sistema que utiliza Netflix para sus listas históricas. Tanto en series como en películas, la plataforma contabiliza las visualizaciones acumuladas durante los primeros 91 días posteriores al estreno. En el caso de 'Te encontraré', ese periodo terminó el pasado 17 de septiembre de 2026 y las cifras publicadas correspondientes a la semana del 14 al 20 de septiembre han permitido confirmar oficialmente su posición.

El éxito de 'Te encontraré' también supone un nuevo impulso para las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben en Netflix. La plataforma ya había convertido en éxitos otras historias del escritor, como 'Quédate a mi lado', pero esta nueva producción ha conseguido superar los resultados de esas adaptaciones y colocarse directamente entre las series más vistas de toda la historia del servicio de streaming.

Y todo apunta a que Netflix seguirá explotando el filón. La plataforma ya trabaja en una adaptación televisiva de la saga de novelas 'Myron Bolitar', protagonizada por el veterano David E. Kelley, conocido por 'Ally McBeal', además de preparar una nueva versión en inglés de otro éxito polaco basado en una obra de Harlan Coben.

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