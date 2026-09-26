Hoy en streaming, una inquietante serie francesa sobre un hombre que convierte su admiración por un político en una peligrosa obsesión

La admiración puede convertirse en obsesión mucho más rápido de lo que puede parecer, especialmente cuando entra en juego el poder y la fascinación por una persona que parece tenerlo todo a su alcance. Esa es la premisa de 'Paolo', la nueva serie original francesa de HBO Max, un thriller psicológico de siete episodios que sigue el reencuentro entre dos antiguos compañeros de clase cuyas vidas han tomado caminos muy diferentes.

Paolo lleva una vida normal. O al menos es así hasta que vuelve a encontrarse con Théophane, un antiguo compañero que ahora se presenta como candidato a la alcaldía de su pueblo natal. Lo que comienza como una admiración casi inocente por su carisma, su ambición y su nueva posición termina convirtiéndose en una fijación cada vez más invasiva y perturbadora.

Un inquietante juego de obsesiones

Paolo (Jérôme Niel) es un hombre corriente. Se dedica a transportar pianos durante el día y, en su tiempo libre, organiza su boda con su prometida, Winnie. Pero su vida cambia cuando se cruza de nuevo con Théophane (Yoann Gasiorowski). Su antiguo compañero de clase se ha convertido en una figura carismática y ambiciosa que aspira a convertirse en alcalde de su localidad, y Paolo queda rápidamente fascinado por su personalidad y por la seguridad con la que parece desenvolverse en ese nuevo mundo político.

Impulsado por esa admiración, Paolo decide incorporarse a la campaña electoral de Théophane. Al principio parece una forma de apoyar a alguien a quien admira, pero pronto empieza a adquirir otra dimensión. Su implicación aumenta progresivamente hasta transformarse en una obsesión que amenaza con invadir todos los aspectos de la vida de ambos.

De esta manera, la campaña política sirve como escenario para explorar una relación cada vez más complicada. Las divisiones sociales y las intrigas de la política local se mezclan con la dinámica entre los dos protagonistas, mientras Paolo empieza a cruzar límites que convierten su admiración inicial en algo mucho más inquietante. Y la serie juega precisamente con esa transformación y con la dificultad de determinar cuándo termina la fascinación y comienza la obsesión.

Detrás del proyecto se encuentra Sébastien Marnier, creador y director de la serie, conocido por otros thrillers como 'Irréprochable' y 'El origen del mal'. En la serie nos deja una atmósfera tensa e incómoda, más interesada en introducirse en la psicología de sus personajes que en construir únicamente un thriller político convencional.

Desde el primer episodio ya se nos permite echar un vistazo a la relación entre ambos y a la progresiva transformación de su vínculo. Aunque la política es el telón de fondo, 'Paolo' parece utilizarla como punto de partida para hablar de algo mucho más personal: cómo los límites pueden llegar a desaparecer cuando la admiración se transforma en otra cosa.

La tenéis en HBO Max.

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